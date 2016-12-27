27 Aralık 2016 Salı

Bin 925 işletme başvurdu

KOSGEB'in 50 bin liralık “Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği”ne Malatya’da bin 925 işletmenin başvuruda bulunduğu öğrenildi.

27 Aralık 2016 Salı 10:52
Bin 925 işletme başvurdu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) tarafından 50 bin liralık “Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği”ne toplamda 250 bine yakın işletmenin başvuruda bulunduğu öğrenildi. Malatya’da ise bu sayı bin 925 olarak belirlendi.

ONLİNE TEMİN

19-21 Aralık 2016 tarihleri arasında, yapılan kayıt işlemlerinin ardından işletmelerin bağlı bulundukları KOSGEB müdürlüklerince, sistem üzerinden onayın ardından Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı verileri baz alınarak il kotaları çerçevesinde sıralama ile 50 bin TL’lik işletme kredisi dağıtımına başlandı. 15 bin işletmenin yaralanacağı kredisi kabul edilen işletmelerin, yazılım sisteminden başvuru formunun çıktısını alabileceği öğrenildi. İşletmeler ayrıca başvuru formuyla protokole taraf banka şubelerinden herhangi birine doğrudan kredi başvurusunda bulunacağından, KOSGEB müdürlüklerine gelmeden desteklerini online üzerinden temin edebileceği öğrenildi.  

TAHİR ÖZÇELİK
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