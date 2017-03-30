Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bin 907 şüpheli hakkında soruşturma dosyası açıldığı öğrenildi. Yapılan soruşturmalarda 679 şüpheli hakkında dava açıldı. Yine mahkeme ve savcılıkça yapılan yargılamada, 257 kişinin tahliye olduğu belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalarda, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalar kapsamında, bin 907 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmalarda ise bin 241’i hakkında soruşturmaların halen devam ettiği öğrenilirken, 679 şüpheli hakkında ise dava açıldı.

403 ŞÜHPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Savcılıkça yapılan soruşturmalarda, mart ayı sonu itibari ile 154 şüphelinin soruşturması devam ederken 403 şüpheliye ise adli kontrol kararı uygulandı. Yine soruşturma kapsamında 120 şüpheli tahliye edildi. Yapılan soruşturma kapsamında, 105 şüpheli hakkında yetkisizlik kararı uygulandı.

122 FİRAR

Yapılan soruşturmalarda, 51 hâkim ve savcıdan 5 şüphelinin firari etiği, 325 sivilden ise 71 şüphelinin firar ettiği öğrenilirken, 696 kamu personelinden 40 kamu personeli firari olduğu, 412 emniyet personelinden 6 şüpheli ile birlikte toplam 122 şüphelinin savcılık tarafından arandığı bildirildi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

Savcılık soruşturmalarında, 412 emniyet teşkilatı personeli, 357 askeri personel, 51 hâkim ve savcı, 348 sivil ve 708 kamu personeli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Yapılan sivil yargılamalarda, 325 şüpheli hakkında yapılan soruşturmada 105 şüpheli tutuklanırken, 53’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

486 TUTUKLU

Malatya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik soruşturmalar kapsamında hakkında işlem yapılan toplam da ise bin 907 şüpheliden halen 486’sının tutuklu bulunduğu, 556’snın adli kontrol ile serbest kaldığı, 257 şüphelinin tahliye edildiği, 55 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğu, 123 şüpheli hakkında işlem yapılmadığı öğrenildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalarda 51 hâkim ve savcıdan 21’i tutuklanırken 10 savcı-hakim hakkında da adli kontrol kararı verildi. 3 savcı serbest bırakıldı.

MALATYA’DA BİN 138 KAMU GÖREVLİSİ İHRAÇ EDİLDİ

15 Temmuz sonrası Bakanlık ve Valilikçe yapılan soruşturmalarda KHK kapsamında, bin 138 kamu görevlisi Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler sonucu görevinden ihraç edildi.







TAHİR ÖZÇELİK