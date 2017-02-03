Malatya’da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, aralarında askerlerin de bulunduğu bin 800 kişi hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Terör örgütü FETÖ soruşturmalarında savcılık tarafından yürütülen soruşturmalarda örgütün şeması ortaya çıktı. FETÖ’nün görünen yüzü ile birlikte kripto olarak çalışan şahısların tespitinde büyük başarılar elde edildi. Yapılan tüm operasyonlarda büyük başarılara imza atıldı.

YOK PAHASINA SATILDI

Malatya’da yürütülen adli ve idari soruşturmalarda ise FETÖ’nün şehir yapılanması ile birlikte himmet trafiği de ortaya çıkarıldı. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından Malatya’nın örgüt yapılanmasında bölge olarak adlandırıldığı öğrenildi. Malatya’nın 17-25 Aralık operasyonları öncesi Gaziantep’e bağlı olduğu, 17-25 Aralık operasyonlarının ardından ise Malatya’nın bölge ilan edildiği kayıtlara geçti. Malatya’ya Elazığ, Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın bağlandığı da öğrenilen bilgiler arasında. Örgütün Malatya merkez olmak üzere İstanbul, Adıyaman, Manisa’da çok sayıda gayrimenkul sahibi olduğu müfettişlerce tespit edildi. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından FETÖ’cülerin örgüt adında alınan gayrimenkulleri yok pahasına elden çıkardığı raporlara yansıdı.

EMNİYET BAŞI ÇEKTİ

FETÖ’nün yapılanmasında en büyük güç olan üniversite yapılanmasında Malatya’da, çok sayıda kriptocu tespit edildi. Örgüt ile yan yana gelemeyecek grupların FETÖ ile nasıl ilişki içersine girdiği tanık beyanları ile tespit edildi. 17-25 Aralık operasyonlarda örgütün bölge imamı ile birlikte şehir imamı güvenlik güçleri tarafından el geçirildi. İlgili bakanlık ile birlikte valilik ve savcılıklarca yapılan soruşturmalarda Malatya’da bin 800 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi. Malatya’daki soruşturmalarda gözaltı ve ihraçlarda ise birinciliği emniyetin başı çektiği ifade edildi.

TAHİR ÖZÇELİK