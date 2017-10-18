İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 508 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 210’u terör (PKK/KCK 205, aşırı sol 9, DEAŞ 49, FETÖ/PDY 947), 3 bin 89’u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 150’si 'Düzensiz Göçle Mücadele' kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 449 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; son 1 haftada yurt içinde 4'ü ölü, 7'si sağ, 10'u teslim olmak üzere 21 terörist etkisiz hale getirildi.

EYP/MAYIN İMHA EDİLDİ

Yapılan operasyonlar neticesinde; 6 ilde (4 Hakkari, 3 Mardin, 1 Erzurum, 1 Diyarbakır, 1 Erzincan, 1 Batman) 11 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. Bu sığınak ve mağaralarda teröristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 1,5 ton gıda maddesi, 7’si ağır ve uzun namlulu (2 Kanas, 5 Kalaşnikof) toplam 11 silah, 208 kilo patlayıcı yapımında kullanılan madde, 10 el bombası, bin 144 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş, 15 El Yapımı Patlayıcı/mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen 2 bin 238 operasyonda piyasa değeri 37 milyon 451 bin 610 TL olan; 2 kilo 124 gram esrar, 452 kilo eroin, 4,75 kilo kokain, 1,2 kilo sentetik kannabinoid (Bonzai), 13,52 kilo metamfetamin, 488 bin 751 adet uyuşturucu hap, 11 bin 597 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca piyasa değeri 6 milyon 317 bin 726 TL olan; 885 bin 986 adet kaçak sigara, 44 bin 506 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 089 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARI YAKALANDI

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 48 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova) 318 şüpheli gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber suçlarla mücadelede; terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 745 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 362 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Asayiş ve trafik uygulamaları kapsamında; ülke genelinde genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması, çalıntı olarak aranan ve ruhsatsız/plakasız olarak kullanılan motosikletlerin yakalanması amacıyla 12 Ekim 2017 Perşembe günü eş zamanlı olarak yapılan “Son Sürat Motosiklet” uygulamasına 6 bin 873 ekip ve 25 bin 247 personel katıldı. Operasyon sonucunda; 52 bin 809 motosiklet kontrol edildi, 3 bin 405’i trafikten men edildi, 7 bin 864’üne cezai işlem uygulandı, 383 aranan şahıs ile 196’sı çalıntı, 171’i aranan motosiklet yakalandı.

TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Ayrıca; 11 Ekim 2017 Çarşamba günü ülke genelinde polis ve jandarmadan oluşan karma trafik ekipleriyle, karayollarındaki trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, “Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi-7” uygulaması yapıldı. 185 bin 061 araç/sürücü denetlendi, bunlardan 18 bin 762’sine cezai işlem uygulandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında; 793’ü denizlerde olmak üzere 5 bin 683 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 150 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ