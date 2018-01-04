Yakınca Spor Salonu’nda Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen 8’inci duruşma öncesi polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Malatya E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 12 sanık jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri altında duruşmanın görüldüğü salona getirildi. Bu sırada dışarıda bekleyen bazı vatandaşlar sanıklara sloganlarla tepki gösterdi. Davanın bir numaralı sanığı olan dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve bazı sanıklar duruşmaya SEGBİS sistemi üzerinden katıldı.

“HELİKOPTERİN BAKIMINI HIZLANDIRMIŞLAR”

Duruşmada ilk olarak dinlenen Malatya Kara Havacılık Alay Komutanlığında görevli Kıdemli Başçavuş Emin Serdar Ünal, 15 Temmuz’da yaşananları anlattı. Darbe girişiminin yaşandığı gece nöbetçi olduğunu belirten Ünal, o gün 2 ATAK helikopterin akşam saatlerinde havalandığını ifade etti.

Dönemin Malatya Kara Havacılık Tabur Komutanı eski Pilot Yarbay Hakan Erol'un 2 adet ATAK helikopterin kalkış yapacağını söylediğini iddia eden Ünal, “O gün Ankara Kara Havacılık Komutanlığından 2 ATAK helikopterin hazır edilmesi yönünde emir gelmiş. Helikopterlerden biri bakımdaydı, o helikopterin bakımını hızlandırmışlar. Televizyonlarda helikopterleri izleyince durumu anladık” dedi.

Daha sonra tanık olarak ifade veren Kara Havacılık Alay Komutanlığında görevli Taarruz Helikopter Bakım Onarım Bölük Komutanı Binbaşı Engin Kilercioğlu da, ATAK helikopterlerinin Ankara'da kurs açılacağı için gideceğinin konuşulduğunu ifade etti. Kara Havacılık Komutanlığından gelen emir üzerine helikopterlerin Ankara'ya gittiğini savunan Kilercioğlu, “Helikopterler mühimmat alarak gitmediler. Mühimmatlar bir önceki gün gitmiş” iddiasında bulundu.

SORU-CEVAP KISMI

Soru-cevap kısmında Mahkeme Başkanı İzzettin Duman'ın "Israrlı bir şekilde helikopterlerin Ankara'ya gitmesi için çaba sarf eden biri var mıydı?" sorusu üzerine tanık Kilercioğlu, “Eski Kara Pilot Yarbay Hakan Erol, alaydaki devir-teslim töreninden sonra beni arayıp helikopterlerin Ankara'ya gideceğini, konu hakkında bilgim olup olmadığını sordu. Normalde benim bilgimin olması lazım. ATAK'larla ilgili mutlaka benim fikrim alınır ancak o gün bilgim yoktu. Bir süre sonra Hakan Erol beni aradı, ATAK'ların Ankara'ya gideceğini söyledi. Kursla ilgi olup olmadığını sordum, 'Hayır, bugün gidecek’ dedi. Öğle yemeği sırasında Kara Hara Havacılık Kurmay Başkanı Mehmet Şahin'in emri olduğu, ATAK'larla ilgili yazı geleceği söylendi. Ankara’da Bakım Onarım Tabur Komutanı telefondan beni aradı ve ATAK'ların bugün Ankara'ya geleceğini söyledi. Ne acelesi olduğunu sordum, sabah ayarlarım dedim, 'Bugün gelecek' dedi" sözlerine yer verdi.

Daha sonra sanık ve müdahil avukatların da sorularını yanıtlayan tanık Kilercioğlu, "Alay komutanımız Albay Hakan Keleş, İnsanlı Keşif Uçağı (İKU) pilotunu çağırarak, 'Hangi rütbeli ararsa arasın, kesinlikle benim bilgim olmadan İKU kalkış yapmayacak' şeklinde emir verdi" diye konuştu.

“EMRİN ANKARA’DAN YAZILACAĞINI SÖYLEDİ”

Öte yandan Malatya’da görülen darbe girişimi davasında dinlenen tanıklardan Astsubay Çağlar Çankaya, 13 Temmuz günü Kara Havacılık Alay Komutanı olan Albay Mustafa Özkan’ın kendisini odasına çağırdığını söyleyerek, “Mustafa Özkan, bana teğmenlerin atışı olduğunu, mühimmat hazırlamamı, emrin ise Ankara'dan yazılacağını söyledi" dedi.

Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın öğleden sonraki celsesinde muvazzaf askerler tanık olarak dinlenmeye devam edildi. Kara Havacılık Komutanlığında görevli Astsubay Çağlar Çankaya tanık olarak verdiği ifadede, 13 Temmuz günü Kara Havacılık Alay Komutanı olan Albay Mustafa Özkan’ın kendisini odasına çağırdığını belirterek, “Mustafa Özkan, bana teğmenlerin atışı olduğunu, mühimmat hazırlamamı, emrin ise Ankara'dan yazılacağını söyledi. 1 yıldır Malatya'da görev yapıyordum, ilk defa benden böyle bir şey istenmişti. Ben de komutanın odasından çıktıktan sonra Ankara Kara Havacılık Komutanlığında görevli mühimmatçı bir arkadaşımı aradım ve durumu anlattım. Kendisi bana bilgisi olmadığını söyledi. Daha sonra yine Ankara'da bulunan devre arkadaşımı arayarak 'böyle bir durum var bizde mühimmat az, sizde varsa verin' dedim" ifadelerini kullandı.

Daha sonrasında dönemin Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Mustafa Özkan'n yanına tekrar giderek “Komutanım emir verdiniz ancak ben Ankara'dan mühimmat ayarladım, oradan alabilirsiniz” dediğini belirten Çankaya, “Komutan bana 'Hayır, mühimmatlar buradan gidecek, yükleyin' dedi. Emri aldıktan sonra aşağıya indim ve mühimmatları alıp helikoptere yükledik. Görevli arkadaşa da mühimmatları Ankara'da Kara Havacılık Alayı Taarruz Tabur Komutanı Yarbay Ozcan Karacan'a vermesini istedim" diye konuştu.

Soru-cevap kısmında Mahkeme Başkanı İzzettin Duman’ın sorularını yanıtlayan Çankaya, “Darbe girişimi olunca mühimmatlar aklına geldi mi?” sorusuna “Her ne kadar emir kulu olsak da bir şey yaparken vicdan azabı çekiyor insan. Sonradan öğrendim, benden istenen bin 500 mühimmattan 900'ü darbe girişimi sırasında kullanılmış. Kalan 600’ü de bir bölgede bulunmuş. Ben öyle duydum" dedi.

KAN, DAVAYI TAKİP ETTİ

Malatya’da görülen darbe davasını takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, duruşma çıkışı açıklamalarda bulundu. Davanın görüldüğü Yakınca Spor Salonu girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, FETÖ/PDY davasını takip etmek üzere Malatya’ya geldiklerini belirterek, “Bu davada 76 sanık var, 6 tane de general olmak kaydıyla. Malatya bizim için çok kıymetli, merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal olmak üzere çok kıymetli siyasetçileri ve ülkemizde önemli isimlere ev sahipliği yapmış bir ilimiz. O gün 15 Temmuz darbe girişiminde de Malatya dimdik Cumhurbaşkanının arkasında durmuş ve en temel insan hakkı olan 80 milyonluk ülkemizin hayat hakkına ve Türkiye’ye ümit bağlamış insanların hayat hakkına yapılmış olan darbe girişimine karşı dimdik durmuştur” dedi.

İHA