Battalgazi Belediyesi ve Türkiye Çevre Koruma ve Ağaçlandırma Dergisi tarafından Battalgazi Belediyesi Asfalt Plenti bölgesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine ilgi büyüktü.

Bu yıl bölgede bin 500 fidanın dikildiğini belirten Türkiye Çevre Koruma ve Ağaçlandırma Dergisi Genel Müdürü Ali Ekber Çelik, “Bu yıl burada bin 500 ağacı toprakla buluşturduk. Bunlar katılımcı çevreye duyarlı arkadaşlarımızın sayesinde oldu. İnşallah 2018 yılında öğrencilerimizle birlikte çok güzel bir dikim töreni ile 2 bin, 3 bin, 5 bin ağacı hep beraber dikmek isteriz” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Battalgazi Belediye Başkan Vekili Nevzat Aslan ise, Battalgazi Belediyesi’nin çevreye ve yeşile büyük önem verdiğini belirterek, “Yeşili seven ve çevreye duyarlı bir belediye olarak bu tür etkinliklerde bize yardımcı olan Türkiye Çevre Koruma ve Ağaçlandırma Dergisi Genel Müdürü Ali Ekber Çelik ve değerli eşine çok teşekkür ediyoruz. Umarım burayı bir orman haline getirirler. Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından bin 500 adet fidanın toprakla buluşturulmasına katkı veren katılımcı firmalara plaket verildi. Plaket töreni sonrası ise, fidanlar toprakla buluşturuldu.

HABER MERKEZİ