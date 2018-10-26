“Bilimin ışığında işbirliğine hazırız”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek, burada akademik ve idare personelin yanı sıra öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Karabulut, ziyaretinde öğrenci ve akademik personelin pasta sürprizi ile karşılaştı. Ziyaretin anısına öğrenciler tarafından yapılan pastayı Rektör Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerle birlikte kesti.

Öğrencilerle tek tek görüşen Prof. Dr. Karabulut, ardından akademik ve idari personelle toplantı yaptı.

“TOPLUMA NE VERİYORUZ?”

Meslek yüksekokullarının her birinin ayrı değer taşıdığını ifade eden Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “Meslek Yüksekokullarımızı sadece Meslek Yüksekokulu olarak düşünmemek lazım. Her biri bizim için ayrı bir değer taşıyor. Elimizdeki kaynakların ürüne ve topluma hizmete dönüştürülmesi bizlerin en önemli görevidir, kalitenin göstergesidir. Ne kadar çıktılarınız var ve bu çıktıları, bilimsel çalışmaları nasıl topluma hizmete sunuyorsunuz? Bu sorunun cevabı çok önemli” şeklinde konuştu.

“TÜM AKADEMİSYENLERİMİZDEN PROJE İSTEYECEĞİM”

Akademisyenlerden öncelikle hayallerini ve projelerini ortaya koymaları gerektiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Karabulut şöyle konuştu:

“Tüm akademisyenlerimizden proje isteyeceğim. Benimde birimlerimizle ilgili düşündüğüm ve planladığım projeler var. O projeleri gerçekleştirmek için neler yapabilirizi birlikte koordine bir şekilde çalışarak üreteceğiz. Hiçbir şeyi hemen gelir gelmez anında değiştiremezsiniz, ama bir dokunuş, bir moral, bir motivasyon her şeyi değiştirmeye yeterlidir. Yeter ki şu yüreğinizle kendinizi çalışmaya ve üniversitemize verin, ait hissedin buraya kendinizi. Kendisini üniversitemize ait hisseden herkes inanıyorum ki çok güzel başarılar kaydeder.”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, ilçelerde bulunan meslek yüksekokullarındaki öğrenci ve akademisyen personelin mağdur olmaması için her türlü çalışmada ve girişimlerde bulunacağını ifade etti.

“BİLİMİN IŞIĞINDA HER ZAMAN İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Kale Kaymakamı Mehmet Güder ve Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir'i senato üyeleri ile birlikte ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Karabulut ziyaretlerinde Kale MYO ile ilgili sorun ve sıkıntıları konuşurken, “İlçelerimizde yer alan meslek yüksekokullarımız, bölgenin gelişmesine katkı sunmak için yerel yönetimlerle bilimin ışığında her zaman işbirliğine açıktır” şeklindeki mesajını verdi.