20 Ocak 2017 Cuma

Bilgilendirme toplantıları devam ediyor

Battalgazi Belediyesi, Ana Çocuk Sağlığı Planlaması ile Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi tarafından mahallelerde ortaklaşa bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Bilgilendirme toplantılarının ilki Hasırcılar Mahallesi’nde, ikincisi de Hanımınçiftliği Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

20 Ocak 2017 Cuma 14:28
Bilgilendirme toplantıları devam ediyor

  Battalgazi Belediyesi, Ana Çocuk Sağlığı Planlaması ile Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi tarafından ilki Hasırcılar Mahallesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısının ikinci Hanımınçiftliği Mahallesi’nde yapıldı. Hanımınçiftluğu İlkokulu’nda yapılan bilgilendirme toplantısına, kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Bilgilendirme toplantısında, kanserde erken teşhisin yanı sıra aile planlaması konuşuldu. Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi’nde görevli Ebe Cemile Holter, kanser hakkında bilgiler vererek, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu söyledi. 

ÖNCELİKLİ KESİM…
  Ana Çocuk Sağlığı Planlaması’nda görevli Ebe Aysel Kutlu da, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hakkında bilgiler vererek, “Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği’ne göre, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri; sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç bakımından toplumun en öncelikli kesimini oluşturan kadın, anne ve çocuklarının sağlık düzeyini yükseltmek, üreme sağlığı hizmetleri bütünü içerisinde aile planlaması hizmetleri ve diğer sağlık kuruluşlarıyla işbirliği içinde diğer ana çocuk sağlığı hizmetlerinin sunumunu, koruyucu sağlık hizmetleri ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirmek üzerine kurulan sağlık kurumlarıdır” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
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