Büyük ikramiyenin 61 milyon TL olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişine Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi. Büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlar biletlerin satışa sunulduğu ilk andan itibaren bayilerin önünde kuyruklar oluştururken, seyyar bilet satıcıları son yılların en yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Çeyrek biletin 15 TL, yarım biletin 30, tam biletin ise 60 TL’den satıldığını söyleyen seyyar bilet satıcısı Ercan Çelikkaya, yoğunluktan dolayı biletleri bu yıl erken bitirdiklerini belirtti. İkramiyenin büyük olmasının vatandaşların talebini artırdığını aktaran Çelikkaya, yeni yılın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi. Diğer yıllara nazaran bu yıl vatandaşların yılbaşı biletlerine büyük bir ilgi gösterdiğini söyleyen bir diğer bilet satıcısı Yılmaz Çelikkaya ise ikramiyenin büyük olmasının ve bilet fiyatlarının değişmemesinin bunda etkili olduğunu dile getirdi.

İHA