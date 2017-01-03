03 Ocak 2017 Salı

Bilet yoğunluğu devam ediyor

Yılbaşından önce yoğun bir tempo geçiren ve şimdilerde yine yoğunluk yaşayan Milli Piyango bilet satıcıları, söz konusu yoğunluğun bir müddet daha yaşanacağını söylediler.

03 Ocak 2017 Salı 11:20
Bilet yoğunluğu devam ediyor

Yılbaşına yoğun giren Milli Piyango bileti satıcıları, şu sıralar yine yoğunluklarıyla dikkatleri çekiyor. Milli Piyango 2017 çekiliş sonuçları tam listesini müşterilerine dağıtmaya devam eden bilet satıcıları, yoğunluklarının bir süre daha devam edeceğini söylediler. Milli Piyango satıcısı Güler Çelikkaya, yılbaşı öncesi satışlarının çok iyi olduğunu dile getirdi.

Bu yıl Ankara, İstanbul, İzmir biletlerinden çok sattığını dile getiren Güler Abla lakaplı Milli Piyango satıcısı Güler Çelikkaya,  büyük ikramiyenin 3’ünün İstanbul’a, birinin ise Antalya’ya çıktığını söyledi.

LİSTELERİ DAĞITIYORUZ

İşlerin yoğunluğundan dolayı Malatya’da kime büyük ikramiye çıktığını takip edemediklerini söyleyen Çelikkaya, “Şimdi listeleri dağıtıyoruz. İkramiye çıkan biletleri getiriyorlar, ödemelerini yapıyoruz. Bizim verdiğimiz biletlerden hangisine iyi bir ikramiye çıktığını daha takip edemedik. Gerçekten çok yorulduk. Geçen yıl ben büyük ikramiye vermiştim, bu yıl da verdiğimizi düşünüyorum. Bilet satarken bize çok vaatlerde bulunanlar oldu. Müşterilerimin kimisi araba alıyor, kimisi ev alıyor, kimi iş yeri açıyor. Yıllardır satıyorum ve çok ikramiye veriyorum da bir türlü gelen olmuyor” diye konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
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