21 Mart 2017 Salı

Biberde gram dönemi

Biber fiyatlarındaki artış tüketicileri olumsuz etkiledi. Tüketiciler artık biberi kilo ile almaktansa gram olarak almayı tercih ediyorlar.

21 Mart 2017 Salı 12:02
Biberde gram dönemi

  Sofraların vazgeçilmezi biberin, Mersin’de yaşanan sel felaketinden sonra ikiye katlandı. Tezgahlarda kilosu 6-7 TL olan biber, şimdilik alıcılar tarafından gram olarak alınıyor. Biberin çok pahalandığını söyleyen Kasap Pazarı Hali esnafları BUSABAH’a konuştular.

Aşağı yukarı bir haftadır biberin kilosunun 6-7 TL’den satıldığını dile getiren Talip Yaver isimli hal esnafı, havaların ısınmasıyla biber fiyatlarının düşeceğini söyledi.

GRAM OLARAK ALINIYOR
  Nisan ayından sonra biber fiyatının düşeceğini belirten Yaver, “Havaların yağışlı olmasından biber fiyatları yükseldi. Önce kiloyla alınan biberler şimdi gram olarak alınıyor. Nisan ayından sonra biber fiyatlarının düşeceğini tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

BİBER FİYATLARI ÇOK YÜKSELDİ
  Biberleri Mersin dolaylarından getirdiklerini belirten Hasan Baykal isimli hal esnafı, “Sel baskınından dolayı biber fiyatları çok yükseldi. Biberleri Mersin dolaylarından getirtiyoruz. Müşteriler çok tepki gösterdiler, pahalı olmasından dolayı. Müşteriler biberin kilosunun pahalı olmasından dolayı 200-300 gram istiyor. 15 gün sonra biberin fiyatının düşeceğini düşünüyorum” söylemlerinde bulundu.

BİR KİLO BİBER 7 TL
  Müşterilerin tepkisine değinen Kadir Karadağ isimli hal esnafı ise, “Ekim az oldu ve ayrıca sel oldu, bu nedenle de biber fiyatları katlandı. Bir kilo biber 7 TL. Vatandaşlar ister istemez pahalı buluyor ve tepki gösteriyorlar. Bizler de bu fiyat artışının bizlerden kaynaklanmadığını, Mersin’de sel felaketinden dolayı biber fiyatlarının bu kadar yükseldiğini dile getiriyoruz. Müşteriler kilo yerine gram olarak alıyorlar” ifadelerini kullandı.  

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

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