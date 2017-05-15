Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Kültür A.Ş. tarafından organize edilen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nda ünlü yazar Ahmet Günbay Yıldız, okuyucularıyla bir araya geldi. Okuyucularının ilgisinden bir hayli memnun olan Yıldız, BUSABAH’a konuşarak, bu yıl 6. düzenlenen Malatya Kitap Fuarı hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Önceki yıllara nazaran bu yılki Kitap Fuarında bir değişikliğin fazla olamadığını söyleyen Yıldız, Kitap Fuarı’nda düzenlenen etkinliklerin çok güzel olduğunu ifade etti.

MALATYA KİTAP FUARI ÇOK GÜZEL BİR FUAR

Malatya Kitap Fuarı için Kültür AŞ. Genel Müdürü Sabri Akın’a bir öneri de bulunduğunu ifade eden Yıldız, “Benim bildiğim Türkiye genelinde yoğun ilgi gören 2 Kitap Fuarı var. Birisi Kocaeli, diğeri ise Malatya fuarıdır. Fakat Kocaeli Kitap Fuarı’na bir şey yapılmıştı. Ağaçlar kitap açtı diye 5 bin tane kitap asmışlar ağaçlara. Ben Malatya Büyükşehir Kültür AŞ. Genel Müdürü Sabri Akın’la bu konuyu konuştum. Onlar da ‘dallar meyveye durdu, kitabını assınlar’ bu da Malatya için bir değişiklik olur. Malatya Kitap Fuarı çok güzel bir fuar. Okuyucusu var, öğrencileri getirip götürüyorlarmış. Ulaşım oldukça iyileşmiş. Ben bundan sonraki Malatya Kitap Fuarları’nın daha da güzel olacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

MALATYALI GİBİYİM

Kendini Malatyalı gibi hissettiğini söyleyen Yıldız, “Ben Malatya’dan ve Malatyalıların bana olan ilgisinden daima memnunum. Ben biraz da Malatyalı gibiyim. Kafkasya’dan ilk önce Malatya’ya, Malatya’dan Konya’ya, Konya’dan Tokat’a gitmişiz. Ben bu yüzden Malatyalıyım. Ben okuyucularıma ve Malatyalılara beyinlerindeki hücreleri öldürmeden çalıştırmalarını ve daima kitap okumalarını tavsiye ederim. Ben ömrüm olursa her kitap fuarında Malatya’ya geleceğim” diye konuştu.











MUTLU SARIGÜL