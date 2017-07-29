YÖK tarafından özel bir otelde düzenlenen forumun sonunda YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Konferansı Ankara Bildirgesi 2017" adı verilen sonuç bildirgesini açıkladı. Saraç, iki gün boyunca etkileşimli panel oturumları yöntemiyle gerçekleştirilen forum bildirgesindeki 17 maddeyi şöyle sıraladı:

EĞİTİM İNSANİ BİR GELİŞİM

“- İslam dünyasında yükseköğretime ilişkin net bir vizyon geliştirilmesi artık gerekmektedir. Ortak bir yeterlilikler çerçevesi ve kalite güvencesi sisteminin inşası yalnızca teknik bir konu değildir. İçerisinde hem evrensel değerler hem de yerel değerleri barındırmalıdır. Evrensel değerler korunarak İslam dünyasının ortak değerlerini dikkate alan bir üst çerçevenin oluşturulması mümkündür. İslam dünyası bu çalışma alanında kendi anahtar kavramlarını belirlemeli ve eğitimin insanı bir gelişim olduğunu unutmadan hareket etmelidir.

- İslam ülkeleri farklı eğitim sistemleri ve yeterlilikler çerçevesine sahiptir. Temel olarak ülkelerin ulusal önceliklerine uygun bir şekilde yükseköğretim için bir üst yeterlilikler çerçevesi geliştirilmeli ve bu yeterliliklerin İslam ülkeleri yükseköğretim alanının temelini oluşturacak biçimde ortak müşterekleri ve askeri ölçütleri de tespit etmelidir.

STANDARTLAR VE İLKELER OLUŞTURULMALI

- Bu süreçte ortak yeterlilikler çerçevesinin farklı paydaşların katkısı ve özellikle karar alma yetkisine sahip kurumsal birimlerin desteğiyle hareket edilmesi gerekmektedir.

- Oluşturulacak olan üst yeterlilikler çerçevesiyle ilişkili biçimde yükseköğretim kalite güvencesi standart ve ilkeleri oluşturulmalıdır. Bu standart ve ilkeler aynı zamanda dünyadaki başarılı sistemlerle de ilişkili olmalı onlardan kopukluk yaşanmamalıdır.

- İslam ülkelerindeki kurumsal ve program bazında kalite güvencesine yönelik değerlendirme ve akreditasyonu gerçekleştiren kalite ajansları belirlenen standart ve ilkelere uygun olarak süreçlerini tanımlamalıdır. Bu kapsamdaki ajanslar deneyim paylaşımı ve süreçlerde destek amacıyla bir üst platform oluşturulmalıdır.

BEYİN GÖÇÜ…

- Kalite güvence sistemleri standart ve ilkeler temeli esasında ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı kategorilerde çeşitlendirilebilmektedir.

- İslam ülkelerinde yeterlilikler esaslı kalite güvencesi ajansları arasında var olan işbirliğinin etkinliğinin ve verimliğinin arttırılmasına yönelik olarak da çalışmalar başlatılmalı ve sürdürülmelidir.

- Tanıma ve denklik süreçleri için İslam ülkeleri iş gücünü destekleyecek İslam ülkeleri arasında iş gücünün dolaşımını daha kolay hale getirecek ve beyin göçünün engellenmesini sağlayacak şekilde temel bir uluslar üstü çerçeve tanımlanmalıdır. Tanıma ve denklik alanında atılacak adımlar uluslararası öğrenci değişimini de doğrudan destekleyebilecek nitelikte olmalıdır. Tanıma ve denklik süreçleri üzerinde ulusal ve uluslararası başarılı deneyimlerden de yararlanılarak çalışılmalıdır.

- Ortak kredi sistemleri, hareketliliğin en temel altyapısıdır. Bu alanda programların karşılaştırılmasına ve uyumuna yönelik pilot üniversite ve programlar belirlenerek asgari müştereklerle kredi transferine yönelik işleyiş netleştirilmeli ve bu konuda bir standardizasyon sağlanmalıdır.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

- İslam dünyası ülkelerinde öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini sağlayan mevcut değişim programlarının geliştirilmesi ve desteklenmesi ilk adım olarak önem taşımaktadır. Türkiye tarafından yürütülen Mevlana Değişim Programı, İslam ülkeleri arası öğrenci ve öğretim üyesi değişiminde önemli bir rol oynayan programların başında gelmektedir. Bu program finansal olarak desteklenerek İslam ülkeleri arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimine yönelik olarak kullanılan uluslararası bir yapıya dönüştürülmelidir.

- Proje tabanlı Mevlana Değişim Programı özellikle öğretim üyesi ve araştırmacı düzeyinde çok daha verimli sonuçlar getirmektedir. Bu yüzden de proje tabanlı değişim programları öncelikli olarak desteklenmelidir.

- Üniversitelerin akademik başarı seviyeleri doğal olarak farklı düzeylerdedir. Eğitim kalitesi noktasında akreditasyon olsa bile endişeler söz konusu olabilmektedir. Ancak bu durum ortak eğitim programlarına engel olmamalıdır. Bu kapsamda üniversiteler ön yargılar ile değil alan bazlı ve program bazlı olarak değerlendirilmeli ve güçlü alanları göz önünde bulundurulmalıdır.

İSLAM ÜLKESİ DİLİ

- Ortak diploma programları eğitim süreçlerinde önemli bir tasarruf sağlayabilmekte ve aynı zamanda ülkeleri ve kültürleri keşfetme imkanını ortaya koyarak mesleki ağlara ve iş gücünün hareketliliğine de destek sağlamaktadır. Ortak eğitim programlarında temel sorun eğitim sistemlerinin farklılığı ve dildir. Eğitim sistemlerinin farklılığından kaynaklanabilecek sorunlar yeterlilik çerçevesi kalite güvencesi süreçleri ve tanıma denklik alanında atılacak adımlarla çözülmeye çalışılmalıdır. Bu aşamada iki dilli programlar sürecin hızlı ilerlemesine destek olabilir. Farklı dil yetkinliğini gerektiren ortak programlar ile öğrencilerimizin bir İslam ülkesi dilini öğrenmesi de önemli bir kazanım olacaktır.

- Üniversitelerin birbirini tanımasına bilgi edinmesine ve özellikle de ortak diploma programlarının teşvikine yönelik olarak sanal ortamda bir arayüz platformunun oluşturulması hususu önemlidir. Bu platform bir sanal ofis görevi görebilir. Bu konuda YÖK gerekli adımları atacaktır.

- Hızla gelişen online eğitim teknolojileri de bir eğitim ve işbirliği platformu olarak değerlendirilmelidir.

- İslam ülkeleri arasında ortaklık platformları sadece akademik programlar dikkate alınarak değil üniversitelerin araştırma altyapıları ve kapasiteleri de dikkate alınarak yapılandırılmalıdır.

- Rektörler Forumunun her yıl düzenli olarak yapılması ve bir sonraki foruma kadar tematik uzman çalışma gruplarının oluşturulmasının gerekliliği konusunda görüş birliğine varılmıştır.”

REKTÖR KIZILAY KATILDI

Öte yandan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen İslam Ülkeleri Rektörler Forumu’na katıldı.

İslam ülkeleri arasında yeni bir yükseköğretim alanının oluşturulması ve buna yönelik işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen İslam Ülkeleri Rektörler Forumu’na; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, İslam ülkeleri Türkiye büyükelçileri, YÖK üyeleri, farklı İslam coğrafyalarından üniversite rektörleri, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri katıldı.

“İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması" temalı toplantının açılış oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç birer konuşma gerçekleştirmişti. Oluşturulacak ortak yükseköğretim alanı ile birçok imkan ve fırsat doğacağının vurgulandığı programda, İslam dünyasında yaşanan krizlerin çözümüne yakın işbirlikleriyle önemli katkı sağlanacağı ifade edildi.

KIZILAY’DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay "37 İslam ülkesinden 334 rektörün katılımı ile İslam Ülkeleri Rektörler Forumu, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörleri Külliyede kabulü, açılış konuşması ve Sn. Cumhurbaşkanımızın öğle yemeği ikramı oldu. Ardından 2 gün boyunca panel, değerlendirme toplantısı ve rektörler arası görüş alışverişi oldu. İslam Ülkeleri Rektörler Forumu açılış töreni Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Temmuz'da açılış konuşması ile başladı. İki gün süren forumun 17 maddeden oluşan sonuç bildirgesinde ‘Ankara Bildirgesi’nde önemli kararlar alındı. ‘İslam Ülkeleri Yüksek Öğretim Alanı’ oluşturulması için hazırlık çalışması yapılmasında mutabık kalındı” dedi.



























TÜRKAN YILDIZ