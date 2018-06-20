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Beydağı’nın zirvesinde esrarengiz Türk Bayrağı

Beydağı’nın tam zirvesine dikilen Türk bayrağı esrarengizliğini koruyor. Rüzgara karşı tüm ihtişamıyla dalgalanan ve muhteşem bir görüntü sergileyen bayrağı kimin diktiği bilinmiyor.

Beydağı’nın zirvesinde esrarengiz Türk Bayrağı

Beydağı’nın tam zirvesine dikilen Türk bayrağı esrarengizliğini koruyor. Rüzgara karşı tüm ihtişamıyla dalgalanan ve muhteşem bir görüntü sergileyen bayrağı kimin diktiği bilinmiyor.

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:58
Beydağı’nın zirvesinde esrarengiz Türk Bayrağı

Beydağı’nın tam zirvesine bir vatansever tarafından dev bir Türk Bayrağı dikildi. Kimin hangi amaçla Türk bayrağını diktiği bilinmezken Orman İşletme Müdürlüğünün de bayrağı kim tarafından dikildiğini bilmediği öğrenildi.

KİM DİKTİ?

1.5X3 metre ebadında, 4 metrelik metal bir direğin üzerinde bulunan bayrak tüm ihtişamı ve güzelliğini sergiliyor. İyi bir işlemden sonra yere monte edilen ve rüzgarın zararı olmasın diye etrafı taşlarla çevrilen bayrağı kimin diktiği merak konusu olurken, ileriki günlerde zarar görmesi, kirlenmesi durumunda bayrağı kimin değişeceği akıllara soru işareti getirdi.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Türk BayrağıBeydağı
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