Beydağı’nda gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları meyvesini verdi. Başarının neredeyse yüzde 95’lerde olduğu şimdilerde dikilen fidanların boyu, neredeyse bir insan boyu kadar. Beydağı’ndaki ağaçlandırma çalışmalarının sonucunu yerinde gazetecilerle paylaşan Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, önemli açıklamalarda bulundu.

Beydağı'na 682 bin fidan dikildiğini ifade eden Kalaylı, dikilen fidanlar içerisinde sedir, karaçam, akasya, badem ve diğer yaban türlerinden seçilmiş ağaçlar bulunduğunu dile getirdi.

BAŞARILI ÇALIŞMALAR

Beydağı’nda gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarında harcanan emek, masraf ve yoğun çabayı anlatan Kalaylı, “Beydağı'nın ağaçlandırılmasında emeği geçenlere gerçekten teşekkür ediyorum. Ben alttaki işçisinden o zamanki Sayın Valimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bu alanda çok güzel bir çalışma yapmışlar. Normal şartlarda Orman Genel Müdürlüğünün fidan dikimi için girmeyeceği bir alana büyük masrafları gözler önüne alarak girmişler. Burada toprağına büyük boyutlu ekskavatörler ile kazmışlar. Oradaki mevcut toprak olmayan yerlerde de yüzeydeki toprağı taşımak suretiyle fidan dikim çukurlarına koyup, fidan dikmişlerdir. Sulama sistemi kurmuşlar ve sonuçta çok başarılı bir çalışma yapmışlar. Şu anki gelinen nokta itibariyle sürekli zaten saha bizim korumamız altında. Başarı oranı yüzde 95 civarında ve bu Türkiye ortalamasının çok üzerinde” şeklinde konuştu.

HAVUZLARIN BAKIMI YAPILIYOR

Yetişen fidanların boyunun ortalama bir metre civarında olduğunu kaydeden Kalaylı, “Vatandaş eğer bize gelirlerse kontrollü giriş yapılıyor, düzenli giriş yok oraya. Biz vatandaşları oraya bizzat kendimiz gezdirebiliriz. Beydağı’na dikilen fidanlar buradan görünmüyor ancak sahaya gidildiğinde her noktada fidan olduğunu görülüyor. Orada yetişen fidanların ortalama boyu şu an 1 metre civarında. İlk yıllarda sulaması çok düzenli yapılmış ve sulama sistemimiz hala devrede. Sulama sisteminin de bakımını sürekli olarak yapıyoruz. Orada şu anda iki tane havuzumuz var. Havuzlarımız yeniliyor ve bakımları yapılıyor. Ancak fidanlarında yavaş yavaş kendi imkânları ile su bulması gerekiyor. İleride susuzluk olduğunda da fidanların kurumamasını sağlamak için de kontrollü bir şekilde sulamayı azaltıyoruz” ifadelerini kullandı.

BU YIL FİDANLARA SU VERMEYECEĞİZ

Beydağı’nın toprak yapısının kalkerli olduğuna söyleyen Kalaylı, “Geçen yıl fidanlara cüzi bir su verdik. Bundan sonra hava şartlarına bakacağız. Eğer suya ihtiyacı yok ise bu yıl fidanlara su vermeyi düşünmüyoruz. Artık ‘kendi büyümesini idame ettirsin’ diye su vermeyeceğiz. Sahanın genel yapısı kalkerli bir kaya yapısıdır. Kalkerin özelliği ise çatlaklı bir yapıda olması ve sahada zaman zaman kil tabakaları da oluşuyor. Bu tür tabakalarda su hem yüzeysel hem de altta birikiyor. Dolayısıyla fidan alttaki suyu bulmaya çalışıyor. Böylece kökleri gelişiyor. Biz hazır suyu verirsek, yüzeyden sulanır kökler gelişmez. O yüzden biz kontrollü şekilde o bölgede sulamayı azaltıyor. Sahanın genel durumu ise yüzde 95 oranında başarılı” diye konuştu.

GELECEK YIL DA ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ

Ağaç dikim çalışmalarına devam edeceklerini belirten Kalaylı, “Beydağı’na aynı mevki değil ama bu yıl projelendiriyoruz. Çelikhan Yolu'nun sol ve sağ yanında bulunan geniş arazileri için şu an bir proje çalışmamız var. Orada uygun alanlarda uygun tekniklerle çalışmayı planlıyoruz. Proje şu anda yapım aşamasında. Bu yıl burayı yetiştirebilirsek gelecek yıl çalışmaya başlayacağız” dedi.

















MUTLU SARIGÜL