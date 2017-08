Kernek Meydanı’nın hemen yanında yer alan ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlakının yapıldığı iddia edilen binaların yıkılarak Kernek Meydanı’na katılmasını isteyen esnaf ve vatandaşlar, BUSABAH gazetesine konuştular. Binaların büyük bir alan kapladığını ve bu binaların istimlak edildiğinin kesinleştiğini ileri süren vatandaşlardan Muharrem Kösemen, esnaf olduğunu ve Kernek Meydanı civarında ikamet ettiğini söyledi.

YILLARCA BİR ÇALIŞMA YAPILMADI

Binaların yıkılarak bir yeşil alan yapılması gerektiğini kaydeden Kösemen, şunları dile getirdi:

“Hasan Varol Mahallesi Çağlayan Sokak’tan bahsetmek istiyorum. Bu sokakta sol taraftaki Kernek Meydanı’nın sağı, Çağlayan Sokak’ın sol tarafı. Burada olan binalar kanala kadar devam ediyor. Duyduğumuz kadarı ile buraların istimlaki Münir Başkan zamanında yapılmış. O günden bu güne yıkım işlemi gerçekleştirilmemiştir. Buranın 3’üncü etap TOKİ ile beraber yıkılacağı ve Kernek Meydanı’na katılacağı söylenmişti. Fakat senelerdir hiçbir çalışma yoktur. Buradaki binaların eski oluşundan dolayı ve imar verilmeyişinden dolayı binalar artık dökülmüş durumda. Ve boş binalar mekruh alan oluşturmuş şekilde. Ayrıca oturan kişilerin kalite seviyesi de düşmektedir. Bu nedenle Kernek meydanımızın daha geniş olması için o bölgenin yapılması gereken yerlerinin yapılarak, binaların yıkılmasını ve Kernek meydanına yeşil bir alanın katılmasını istiyoruz. Zaten şu anda Kernek meydanından yukarıya doğru baktığınızda bayağı dar bir mevkide. Her taraf betonlaştı burada. Yeşil alanımız yoktur. Yıkıldığı zaman o alan yeşillendirilmek için çok müsait. Halk daha rahat edecek. Ve eminim ki yapılırsa, Malatyalılar minnet duyacaktır.”

KERNEK’İN SERİNLİĞİ, HAVASI YOK

Alanın Kernek meydanına katılmasını istediklerini belirten Kösemen, “Bu binaların istimlak edildiği kesin. Çünkü şu anda imar çalışması yok. Binaların imarı durdurulmuş. Hatta imarı durdurulduğu için ve sahipleri yıkılacağını bildikleri için tadilat dahi yapmamaktalar. Bu nedenle oranın bir an evvel Kernek meydanına katılmasını istiyoruz. Yeşil alanın, toprağın çoğaltmasını istiyoruz. Çünkü her tarafın beton olduğundan dolayı gündüz buraya gelen vatandaşlar sıcaktan rahatsız oluyor ve gezemiyorlar. Yani eski bildiğimiz Kernek’in serinliği, havası yok. Zaten Malatyalıların gideceği pek fazla bir yer yok. İl dışından, yurt dışından gelen tüm yurttaşlarımız geldiği zaman ilk uğradıkları yerlerden birisi Kernek. Fakat şu anda çok küçük bir alana sığdırıldı. Bu sebepten bu bölgenin bir an önce yıkılıp, Kernek Meydanı’na katılmasını istiyoruz” diye konuştu.

BOŞ OLAN EVLER DE VAR

Kösemen, “Yıkılması planlanan evlerde yaklaşık 300 kişi yaşıyordur. Çünkü bayağı bir ev var. Ancak boş olan evler de var. Evler eski olduğu için artık insanlar kendileri oturmayıp, evlerini terk etmekteler ve kiraya vermekteler. Fakat kiraya gelen insanlarda küçümsemiyorum ama Suriyeliler ve değişik, oturmaması gereken insanlar oturuyor. Böyle olunca da Kernek meydanına yakışmayan durumlar ve görüntüler ortaya çıkmakta. Bu yüzden bir an önce oranın işlerinin bitirilip, oradaki insanların tahliye edilip bir düzen oluşturulması gerekiyor. Buranın acil şekilde Kernek Meydanı’na katılmasını istiyoruz” sözlerine yer verdi.

HUZURLU BİR ORTAM OLUŞUR

Binaların yıkılması ve Kernek’e katılarak bir yeşil alana dönüştürülmesini Malatya Valisi Ali Kaban ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’dan isteyen Ramazan Demiran isimli vatandaş ise, “Bu bölgenin daha önceden yeşil alana çevrilmesi için parası yatırıldıysa veya tebligatı yapıldıysa buranın yerlisi vatandaşı olarak elbette ki daha huzurlu bir ortam oluşur. İnsanlar sıcaktan kurtulur. Beton yığınından kurtulur. Çok güzel bir olay ama bunu tabi ki Sayın Vali’nin kontrolünde olan yine Belediye Başkanım Ahmet Çakır’ın uhdesinde olan bir şey. Yapılırsa elbette ki vatandaş için çok iyi olur. Yeşil alana kavuşmuş, eski Kernek’in görünümüne kavuşulmuş olunur” ifadelerini kullandı.

Mehmet Çelik isimli vatandaş ise, bu alanın değerlendirilmesini isteyerek, özellikle yeşil alan yapılması yönünde yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.























































MUTLU SARIGÜL