Malatyalı besiciler ve yetiştiriciler yurtdışından et ithalinin yapılmasını istemiyorlar. Et ithaline karşı olan besiciler ve üreticiler Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda bir araya gelerek bir açıklama yaptılar. Besiciler ve yetiştiriciler adına açıklamaya yapan Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, bundan birkaç yıl önce Malatya’ya canlı hayvan getirdiğini hatırlatarak, Malatyalı besi ve yetiştiricilere büyük destek ile büyük krediler verildiğini söyledi.

BÜTÜN BESİCİLER BATTI

Dışarıdan canlı hayvan getirildiğinde besicilerin sevindiğini anımsatan Başkan Kırma, “2 yıllık faizsiz kredi verildi. Devletimiz köylüye yardımcı oldu. Çiftçiye yardımcı oldu. Ama ondan sonra et getirdiler. O zaman kırsal alandaki bütün besiciler battı. Verilen kredilerin paraların hepsi boşa gitti. Bu yıl burada dana pahalıydı. Malatya'nın tarım bölgesi olduğunu biliyoruz. Dünyada kayısımız birinci ama Malatya geçimini hayvancılıkla sağlanıyor. Yüzde 65 hayvancılıkla yürütülüyor. Dışarıdan dana getirildiğinde besicilerimiz sevindi. Biz burada dana alamıyorduk, fiyatları düşürmek için dana getirdiler” diye konuştu.

İTHAL ETE KARŞIYIZ

Dişi hayvana destek verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Kırma, “Geçen gün Sayın Bakanımız açıklama yaptı; 22 liradan et vereceğim dedi. Bize verilen dananın canlı fiyat kilosu 20 liraya mal oldu. Eğer bu et Malatya'ya gelirse Malatya’nın da, Türkiye'nin de et üreticileri batacaktır. Malatya hayvancılık ile uğraştığı için bizi etkiliyor. Bu şekilde gelmesine karşıyız. Buradan duyuruyoruz; bu etler getirilmesin. Bu etin yerine dişi hayvana destek versinler. Süte destek versinler. Malatya'nın sütünü ulusal bir firmaya versinler üretim yapsınlar. İthalden bize hayır yok. Dışarıdan et gelirse Malatya’da bütün üreticiler batacak. Malatya'nın yüzde 70'i, yüzde 80’i dışarıdan dana getirdi. 22 liradan et gelirse bunlar bu danayı nereye satacaklar? Bunun için buradan bütün yetkililere sesleniyoruz; bizlere destek çıkın. İthal ete karşıyız. İthal et yerine üretime el atın” şeklinde konuştu.

BESİCİLERE YAZIK ETMESİNLER

Besicilerin perişan olduğunu dile getiren Başkan Kırma, “Böyle giderse Malatya'nın besicileri, esnafları batacak. İnşallah bundan sonra bu etin gelmesini engellerler. Bütün besicilere zarar vermesinler. Biliyorsunuz yem girdileri çok pahalı. Bu ithal dana getireceğine millete yem desteği versinler, meralarda yardımcı olsunlar. Malatya üreticisinin hali perişan. Besiciler perişan, o kadar emek verdiler ki. Bunu yapacaklarına üretim ile tüketim arasındaki farkı kapatsınlar. Malatya'da 24-25 liraya tosun kesiyorlar, 22 liraya inek kesiyorlar, 24 liraya düve kesiyorlar. Kasap vitrininde de 40- 45 liraya et satılıyor. Aradaki bu farkı kapatsınlar. Besicilere yazık etmesinler. İthal hayvana karşı değiliz ancak ithal et getirilmesine karşıyız” ifadelerini kullandı.







MUTLU SARIGÜL