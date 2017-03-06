Balıkçı Ferhat Buluş ”Bahar havalarının başlamasına rağmen işlerimizde az da olsa düşüş oldu. Normal seyrinde devam ediyor diyebiliriz. Alabalık ve somon balıkları, tercih edilmeye başladı. Özellikle hamsi bu mevsimde, Karadeniz’de çıkmadığı için şoklu hamsi biraz daha az tercih ediliyor. Marmara denizi hamsisi, tezgahlarda biraz daha uygun fiyatta yerini alıyor” dedi.

SOMON 15-20 TL’DEN TAZE OLARAK SATILIYOR

Tatlı su balıklarının 20 Nisan’da, tuzlu su balıklarının 1 Mayıs’ta av sezonunu kapatacağını dile getiren Buluş, “Sezon sonu yaklaştıkça fiyatlarda, yukarı yönlü artık devam edecektir. Bu mevsimden sonra vatandaşlar taze olarak alabalık, istavrit ve somon alıp evde fırında pişirmeleri daha lezzetli ve rahat şekilde haftada en az 2 öğün tüketebilirler. Şuan alabalığın kilo fiyatı 12 TL, uskumru 9 TL, hamsi 15 TL, istavrit 18-20 TL, çipura ve levrek 22 TL, somon 15-20 TL’den taze olarak satılıyor” diye konuştu.

HAMSİ VE İSTAVRİTE OLAN İLGİ

Bir başka Balıkçı Basri Şahin ise bu sene denizlerde özellikle tatlı su balığında pek fazla bereket olmadığını hatırlatarak, “Denizlerde ve göllerde suyun gelgit olması yüzünden, balıklar hareket halinde oluyor. Sudaki ani yükselti değişikliği, balıkları da etkiliyor. Palamut balığının çok olması yüzünden, hamsi ve istavrit çok fazla avlanamadı. Hamsi ve istavritin az çıktığı sezon, balıkçılarda çok iş olmuyor. Balık fiyatları, bir önceki yıllara oranla yüksekti. Vatandaşın alım gücü normalde balık almaya yetiyordu. Bir evde 5 -6 kişinin rahatça tüketebilmesi için 2 kilo hamsi aldığında, 30 lirayı buluyor. Geçen yıllarda 5 liraya kadar düşmüştü. Sadece Malatya’da değil Türkiye genelinde fiyatlarda yükselme var. Orta gelirli vatandaşların bile bu sene hamsi ve istavrite olan ilgisi önceki yıllara göre düştü” şeklinde konuştu.

BİRAZCIK FİYAT YÜKSELDİ

Balık Pazarı esnaflarından Ramazan Yılmaz da, balık tezgahlarının Nisan ayında yeniden canlanacağını vurgulayarak, “Bütün balık fiyatları geçtiğimiz haftalara göre biraz daha düşmüş durumda. Balığın fiyatının yüksek olmasının sebebi geride bıraktığımız soğuk havalardır. Ocak 15 ile Şubat’ın 15’ine kadar denizler çok soğuk oldu. Bu nedenle Mart ayı balıkların en az çıktığı aylardan biridir. Bu sene bu aylar daha da soğuk geçti ve balık çok az çıktı. Şimdi de biraz talep fazla olunca, birazcık fiyat yükseldi. Ama bundan sonra fiyatlar düşecek. Müşterimiz artık eskisi gibi maalesef gelip de rahatça balık alamıyor. Alabilecek durumda olan zaten geliyor. İlerleyen zamanlarda fiyatların düşeceğini, vatandaşın geleceğini düşünüyoruz. Umutlarımız o yönde. Balık bilindiği gibi faydası olan bir yiyecek. İnsanlarımız bunu biliyor fakat ne yazık ki gelip alamıyor. Bizlerde dört gözle müşterilerimizin akın etmesini bekliyoruz. Avlanma sezonuna doğru yaklaşılırken, balık tezgahları yeniden canlanacaktır. Geçen yıla oranla satışlar düştü ama Nisan ayından sonra yükselmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN BAYRAK