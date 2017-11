Malatyalı berberler fiyat tarifesi nedeniyle zor günler yaşıyor. Elektrik, su ve hizmet malzemelerinin zamlanmasına rağmen ücret tarifesinin bir türlü artmadığını ifade eden berberler, tarifenin artmasını bekliyor. Konuyla ilgili konuşan ve önemli açıklamalarda bulunan Malatya Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş, 2014 yılından bu yana bir fiyat tarifesi alamadıklarını söyledi.

BUNLARI SAYIN BAKANIMIZ ÇÖZECEK

Tarife hakkında bütün yasak haklarını arayacaklarını kaydeden Başkan Toptaş, “Bazı nedenler var; inşallah bunları Sayın Bakanımız çözecek. Berberlerimiz ve kuaförlerimiz bu konuda rahat olsunlar. Fiyat tarifesi ile ilgili sorun en kısa sürede çözülecektir. Fiyat tarifesi çözülmediği takdirde de yasal olan bütün haklarımızı arayacağız” diye konuştu.

FİYATIMIZ YIKAMA İLE BERABER 20 LİRA

Her şeyin yüzde 50 zamlanmasına rağmen fiyat tarifesinin artmadığını dile getiren Başkan Toptaş, “Bizim fiyatımız yıkama ile beraber 20 lira. Yani biz şu an 21-22 TL desek bu tarifeyi bize verecekler. Ama biz bunu kabul etmiyoruz ve biz 25 lira istiyoruz. 21-22 lira müşteriye sıkıntı yaşatıyor, biz bu parayı alamayız. Biz 2014’de BAĞ-KUR’u 400’den yatırıyorduk, şu anda 600’e prim yükseldi. Su, elektrik, kozmetik ürünler her şey yüzde 50 artış gösterdi. Ama maalesef dilekçemize cevap veren bu kurum diyor ki o günden bu güne fiyatta artış olmamıştır. İyice bir incelesinler, bizim bütün belgeler elimizde. Dediğim gibi yapılmaz, çözülmez ise, yasal işlem uygularız” ifadelerini kullandı.

BERBERLER TEPKİLİ

Malatyalı berberler de fiyat tarifesinin az olduğunu dile getiriyorlar. Berberler, “Akşama kadar vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu işimiz ve kesinlikle vatandaşlarımıza sözümüz yok. Şu anda fiyat tarifesi neyse vatandaşlar onun ödemesini yapıyorlar. Ancak şu andaki tarife hiçbir şeye zam gelmeden önceki fiyat tarifesiydi. Suyundan tutun da tıraş köpüğüne kadar her şey fahiş derecede zamlandı. Ama tarifemiz hala aynısı. Bizler berber esnafları olarak fiyat tarifesinin gözden geçirilmesini istiyoruz” diye konuştular.









MUTLU SARIGÜL