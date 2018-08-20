Berber ve kuaförlerde bayram mesaisi

Berber ve kuaförler, sabahın erken saatlerinde açtıkları iş yerlerinde gecenin geç saatlerine kadar çalışarak müşterilerini memnun etmeye çalışıyor.

Bayrama artık sayılı saatler kalırken yoğunluğu yaşandığı yerlerden biri de berber ve kuaförler. Berber Emre Bayram, “Malatya'da bizim meslekte yoğun günler başladı. İnsanlar bayrama hazırlık yapıyorlar, saç sakal tıraşı, cilt bakımı yaptırmak için gelen çok müşterimiz oluyor. Bizler de iş yerlerimizi sabahın erken saatlerinde açıp, geç saatlere kadar çalışıyoruz. Bayram yoğunluğundan çok şükür çok memnunuz” dedi.

Müşteri yığılması olduğunu ifade eden Berberler, vatandaşların mağdur olmaması için randevu almalarını tavsiye ediyor.

KUAFÖRLERDE DE BAYRAM YOĞUNLUĞU HAKİM

Saçını kestirmek, boyatmak, cilt bakımı yaptırmak isteyen kadınlarda bayram öncesi kuaförlere akın etti. Yoğun şekilde çalıştıklarını belirten kuaför Betül Demir, “Kadınlar bayramda güzel görünmek için çalışıyor, bizlerde onlara hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yoğunuz ama ben bu yoğunluktan son derece memnumum” ifadelerini kullandı.