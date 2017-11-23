23 Kasım 2017 Perşembe

Benzin 7 kuruş indi

Benzinin litre satış fiyatına önceki gün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim geldi.

23 Kasım 2017 Perşembe 11:47
Benzin 7 kuruş indi

  Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre önceki gün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı. İndirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 5,64 liradan 5,57 liraya, Ankara'da 5,68 liradan 5,61 liraya, İzmir'de ise 5,65 liradan 5,58 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Malatya’da da benzin fiyatları ile ilgili ciddi tepkiler vardı.

İHA
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