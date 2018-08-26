“Ben sizin kiracınız mıyım?”

Malatya’da araç sayısının çok olması bazı trafik kurallarının ihlaline ve kazalara neden oluyor. Her acemi şoförün trafiğe çıkmaması ve kursiyerlerin eğitimlerini tam almasını isteyen bir sürücü kursu sahibi Kadir Bitmez, diğer sürücü kurslarına da çağrıda bulundu. Bazı problemlerini dile getiren Bitmez, BUSABAH gazetesine konuşarak, bazı iddialarda da bulundu.

İşlerinin temel amacının eğitim olduğunu dile getiren Bitmez, sloganlarının eğitim olduğunu ve bunu da bütün sürücü kurslarının kurucuları için de rica ettiğini belirtti.

TRAFİĞE ÇIKMAYA KORKUYORUZ

Eğitime ağırlık verilmesi gerektiğini ifade eden Bitmez, “Milli Eğitim çalışanlarına, yöneticilerine, müfettişlerine, ‘Gelin çalışmalarımıza kim ne kadar eğitim veriyor’ şeklinde söyledim. Sürücü kursu sahipleri olan arkadaşlarıma da en büyük ricam bu. İllaki eğitimlerini versinler ve ücretini alsınlar. Eğitimin toplumdaki yerini söylememize gerek yok. Özellikle günümüzde araç sayısının en fazla olduğu il olan Malatya’da eğitime daha çok ihtiyaç duyuluyor. Trafiğe çıkmaya korkuyoruz. Her an birisi aracı önünüze kırabiliyor. Direksiyon sınavları daha da zorlaştırılsın. Ben bunu çok istiyorum. Biz 14-15 saat direksiyon eğitimi veriyoruz. Keşke bütün sürücü kursları bu kadar eğitim verebilseler. Ve bunu da küçük bir ücrete veriyoruz. Bizler eğitime ağırlık verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

DİREKSİYON EĞİTİM AĞIRLAŞTIRILMALI

Bitmez, “Yeni çıkan yasalarda sürücü kurslarının eğitime ağırlık vermesi gerektiği dile getiriliyor ama bu fazla uygulanmıyor. Sürücü kursları kursiyerlere belirli bir seviyede eğitim veriyor, daha sonraki eğitimleri ise ücrete tabi tutuyor. Hâlbuki böyle bir şey yok. Vatandaş sınavı geçemiyor. Vatandaşlar ‘Her defasında 200-300 TL para vereceğine en azından 2-3 defa ücretli ders alayım, daha sonra sınavımı geçeyim’ diyor. Benim kendi düşüncem direksiyon sınavlarının ağırlaştırılması, zorlaştırılması bizim açımızdan iyi olacağı kanaatindeyim” dedi.

TOZ ZERRESİ KADAR FAYDALANMADIK

Ticaret ve Sanayi Odası’nı ödedikleri aidatlar nedeniyle eleştiren Bitmez, “Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir işlem yapacağız, ‘Git aidatını yatır, gel’ diyor. Ben de ‘Ya kardeşim sizin bana ne faydanız var, ben bu aidatı neye dayanarak yatırıyorum, kaydımı silin’ diyorum ve bana, ‘maliyede kaydını sildir ki, senin kaydını sileyim’ diyorlar. Yeter artık. Avantadan para alıyorlar. Ben Ticaret ve Sanayi Odası’nın veya başka odaları kötülemek amaçlı dile getirmiyorum bunları. Bundan faydalandığımız bir nokta yok. Bir toz zerresi kadar faydalanmadık. Ben bir işlem yapacağım, ‘şu aidatı ödemeden, biz işlem yapamıyoruz’ deniyor. Var mı böyle bir şey? İsmini bilmediğimiz şeyler var. İmza sirkülerimizi ellerinde. Oraya he zaman borçlusunuz. Tamam, da ben izin kiracınız mıyım? Maliyeden çok onlar bizden para alıyor. Ne gereği var? Bir işlem yapacağız, sene sonu deniyor. Bütün sürücü kursları da bundan muzdaripler. Sadece sürücü kursları değil, bütün esnaf kesimi muzdarip. Bu bizi üzüyor. Şu esnafları gezin yüzde 1’i bile ‘ben razıyım’ diyeceğine inanmıyorum. Biz ithalat ihracat işleriyle uğraşmıyoruz. Biz kredi veya herhangi bir teşvikle uğraşmıyoruz. İşimiz sadece eğitim. Bu tür avanta paralar alınmasın” iddialarında bulundu.