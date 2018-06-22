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BEN GÜLÜMÜ KAYBETTİM

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir memleketi Malatya’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Emine Özdemir’in, törende oğlunun fotoğrafını öperek “Ben gülümü kaybettim” demesi yürekleri burktu.

BEN GÜLÜMÜ KAYBETTİM

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir memleketi Malatya’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Emine Özdemir’in, törende oğlunun fotoğrafını öperek “Ben gülümü kaybettim” demesi yürekleri burktu.

22 Haziran 2018 Cuma 10:55
BEN GÜLÜMÜ KAYBETTİM

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir için Malatya Şehir Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası askeri cenaze töreni düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı törende Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asıl Kocaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, milletvekili adayları, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPTÜ

Şehidin babası Zekeriya Özdemir ile annesi Emine Özdemir güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi Emine Özdemir’in, “O benim canımdı. Ben gülümü kaybettim” demesi ve oğlunun fotoğrafını içli içli öpmesi duygusal anlar yaşattı.

“ABİ AL BENİ YANINA”

Şehidin en küçük kız kardeşinin sinir krizleri geçirmesi ve ağabeyinin tabutuna sarılarak “Abi al beni yanına” demesi yürek burktu.

Öğle namazı sonrası il Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı askeri bando eşliğinde Garnizon Şehitliğine götürüldü. Tekbirler eşliğinde mezarlığa götürülen şehidin naaşı daha sonra burada yapılan saygı atışı sonrası gözyaşları arasında defnedildi.

busabahmalatya.com

TÜRKAN YILDIZ-HİLAL DEMİRTAŞ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaŞEHİTCenaze
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