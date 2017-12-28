Vali Ali Kaban, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram'ı ziyaret etti. önemli konuların konuşulduğu ziyarette ilk konuşmayı Vali Kaban yaptı.

AYAKTA DURMAK…

Esnaf ve sanatkarların bulundukları yerde sağlam durmasının öneminden bahseden Vali Kaban, “Bu anlamda esnaf hakikaten ülkemizde ekonomik ve toplumsal anlamda sistemimizin belkemiğidir. Eğer bel kemiğimiz rahat ederse hepimiz rahat ederiz, ayakta durabiliriz. Zira bizim toplumumuzda biz çok sıkıntılı zamanlarda, eğer çok ciddi toplumsal hadiseler olmadıysa, ciddi manada ekonomik bunalım yaşadığımız dönemlerde yağmalama olayı yaşanmadıysa, toplumsal olarak birbirimize girdiğimiz zamanlarda ailelerimiz güvende olabildiyse, bunun en önemlisi toplumumuzun önünde esnaf ve sanatkârımızın bulunduğu yerde sağlam durmasıdır. Bu anlamda da onların bir şekilde de ayakta kalabilmeleri yenidünya düzeni içerisinde küreselleşmenin getirdiği ekonomik yapılanma içerisinde büyüklerin küçükleri yutamamasının en önemli güvencesi o kredi ve kefalet birlikleridir” diye konuştu.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞMÜŞ DURUMDA

“Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde bugüne kadar hizmet etmiş olan bakanlarımıza başbakanlarımız da teşekkür etmemiz gerekiyor” diye konuşan Kaban, şunları kaydetti:

“Zira çok düşük kredi oranlarında kredi meblağlarından bugün çok yüksek meblağlara ulaşılmıştır. Daha önce yüz milyonlar ile ifade ediliyordu kredi miktarları. Şu anda bu oran milyarlarla ile ifade ediliyor. Hem de öyle bir kaç milyar değil, Türkiye genelinde 25 milyarı bulmuştur. Bu anlamda da hakikaten buna da ihtiyaç var. Kredi faizleri de muhteşem bir şekilde düşmüş durumdadır. Yüzde 47’lerden yüzde 4’lere düşmüştür. Artık uzun vadeli borçlanma ya da imkanı tanıyor. 10 yıla varacak kadar. Tüm bunlar üst üste konulduğunda hakikat bu esnafımızın sanatkârımızın ayakta kalması, her sistemde, her ekonomik yapıda, büyük amiral gemileri olacaktır. Yurtiçi şirketler büyük fabrikalar çok büyük sermayeler bulunacaktır ama asıl sistemi oluşturan küçük esnaf ve sanatkârın varlığı ve duruşudur. Bu anlamda da birlik olarak yürütülen bu başarılı çalışmalarından dolayı başkanımızı kutluyorum. Hepimiz de biliyoruz yapılan çalışmaların önemini, değerini.”

ESNAF CAMİASINI SEVİNDİRDİLER

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram da, “Malumunuz olduğu üzere bizim bölge birliğimiz 5 il ve ilçelerinden oluşmaktadır. 17 yıldan bu yana bu görevi sürdürmeye çalışıyorum. Şunu açık yüreklilikle sitem de etmeyerek ifade etmek istiyorum ki, Sayın Valimiz Malatya’nın en büyük sivil toplum kuruluşunu ziyaret eden 2. valimizdir. Giden valilerimize suçlamak için söylemiyorum ama belki bizden kaynaklanan eksikliklerden dolayıdır. Ziyaretinden dolayı Sayın Valimize tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olsun onlar da bize şeref verdiler. Esnaf camiasını sevindirdiler” şeklinde konuştu.

25 MİLYARDAN BAHSEDİYORUZ

Vali Ali Kaban’la sık sık bir araya geleceklerini söyleyen Başkan Bayram, “Sayın Valimizin söylediği sözler üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bizi bizden iyi anlattı. Ama ifade ettikleri gibi faiz oranları yüzde 47’lerden yüzde 4’lere, 5 bin liradan, 5 yüz bin liralara çıkan limitleri konuşuyoruz. Yaklaşık 13-14 yıl önce Türkiye’de kullandırdığımız kredilerin miktarı 150 milyon iken bu gün 25 milyardan bahsediyoruz. Bu da küçük esnaf ve sanatkârın kalkınmasında ekonomimizin sıkıştığı yerlerde, ticaret hacminin sıkıştığı yerlerde panzehir gibi ilaç gibi olmaya başladı. Bize bu kadar desteği veren Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve bağlı bulunduğumuz bakanlık olan hemşerimiz Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci beye çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize de nazik ziyaretlerinden dolayı Allah razı olsun diyorum. İnşallah bundan sonra esnaf ve sanatkârımızla dertlerini dinlemek üzere sık sık bir araya geleceğiz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL