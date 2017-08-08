Uzun yıllar en büyük hayalleri olan güzel bir saman pazarı isteklerine ulaşamayan Saman Pazarı esnafları, kendi bütçeleriyle birer baraka yaparak isteklerini bir nebze olsun gerçekleştirdiler. Yetkililerin ilgilenmediği ve hala da birçok problemleri bulunan pazar esnafı, şimdilerde de kendi çalıştıkları yerlere su, elektrik ve pazar için de bir güvenlik istiyorlar. Gazetemize konuşarak taleplerini dile getiren Pazar esnafı, yetkililerden de bu konuda yardım bekliyorlar.

10 yıldır Saman Pazarı esnafı olduğunu dile getiren Rıdvan Işık isimli vatandaş, saman pazarındaki barakaları yeni yaptıklarını ifade etti.

SORUNLARI DEVAM EDİYOR

Su, elektrik ve güvenlik sorunları olduğunu dile getiren Işık, en büyük sıkıntılarının da korsan samancılar olduğunu söyledi. Işık, korsan samancılara önlem alınmasını yetkililerden isteyerek, şunları kaydetti:

“Esnaflar samanları için büyük barakları kendi bütçeleriyle yaptılar. Yerimiz çok güzel sadece su ve elektrik sorunumuz var. Barakları gücü olan yaptırdı, gücü olmayan ise yaptıramadı. Önce bu pazarın güvenlik görevlisi de vardı. Güvenliğin parasını kendi cebimizden toplayıp veriyorduk. Bazı esnaflar verdi bazıları vermedi güvenliğin parasını ve güvenlik daha gelmedi. Biz yetkililerimizden her bir esnafa su ve elektrik istiyoruz. Ayrıca güvenlik için bir de güvenlik görevlisi talep ediyoruz. Bunların dışında bir problemimiz daha var. O da korsan saman satıcıları. Adam dışarıda kamyonuyla veya pikabıyla saman satıyor, buraya gelip yer talep ediyor. Samancı olmadığı halde yer istiyor. Biz bunların da önlenmesini istiyor, korsan samancıların dışarıda saman satmalarının önüne geçilmesini istiyoruz. Belediye burada korsan samancılara yer verse burada yer kalmaz. Çok fazla korsan samancı var. Adamlar Urfa’dan, Diyarbakır’dan, Hatay’dan geliyor ve burada saman satıyor. Her taraf saman pazarı oldu. Bu bizim gelirimiz etkiliyor. Bakın pazara bir Allah’ın kulu yok. Sabit müşterilerimiz olmasa biz hiç satış yapamayız. Bizler Pazar dışından saman alınmamasını istiyor, bu konuda yetkililerden de yardım istiyoruz.”



















MUTLU SARIGÜL