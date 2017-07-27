Battalgazi Kavşağı’nın aşağısında kaldırımın geniş yapılması, üstelik bir de cep çalışmasının başlaması şartelleri attırdı. Yolun giderek daraldığını ve 2 otobüsün aynı anda yan yana geçemeyeceğini iddia ederek buna tepki gösteren Malatya Servis Şoförleri Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Apacık, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne gözdağı verdi. Yaptığı açıklamayla tepkisini dile getiren Başkan Apacık, Battalgazi Kavşağı’nın bulunduğu alanda 20-25 günden bu yana bir çalışma olduğunu dile getirerek, bu çalışmanın kendilerine göre boş bir çalışma olduğunu ileri sürdü.

7 METRE YOL, 2,5 METRE DE KALDIRIM YAPILIYOR

Geniş yapılan kaldırım nedeniyle 2 otobüsün yan yana geçemeyeceğini savunan Başkan Apacık, “Genişçe bir kaldırım yapılıyor. 7 metre yol, 2,5 metre de kaldırım yapılıyor. Oysaki belediyenin halk otobüsleri ve belediyenin kendi otobüslerinin eni 2,30 aynalarıyla birlikte 3,30 civarında oluyor. Bu da 2 otobüsün yan yana bu yoldan geçemeyeceği anlamına geliyor. 2 otobüs yan yana seyir halinde olamaz. Aynı zamanda kaldırımın yukarısına bir cep yapılıyor. Cep de ana arterde bir otopark cebi gibi oluyor. Bir de bu cepten yol daralacak. Biz bu konuyla ilgili projeyi çizen yetkililerle görüştük. Ancak bize net bir cevap verilmediği gibi, bu projeyle alakalı nasıl bir yol izleneceği de söylenmedi. Buradaki şoförler ve esnaflar mağdur durumdalar ve yapılan bu çalışmaların aylarca devam edeceği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

KESİNLİKLE RAHATSIZIZ

Yapılan kaldırım çalışmasının kendileri için milli servet kaybı olduğunu iddia eden Başkan Apacık, “Burası Malatya’nın en gözde yerlerinden birisi. Battalgazi ilçesinin tarihi yerlerini gezen turistlerin geldiği zaman. Böyle bir zamanda ana arterin kapatılması zaten tamamen bir saçmalık. Dışarıdan gelen insanların Malatya’nın bu rezilliğini görmelerinden kesinlikle rahatsızız. 45 günde tamamlanacak denilen bu yeri bana teslim etsinler ben 7 gün içerisinde teslim edeyim. Ben buranın kaldırımını, yolunu da yapıp kendilerine teslim edeceğim ve hiçbir iş makinesi de kullanmayacağım. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Buraya yaklaşık 45 gün çalışma süresi vermişler. Ve toplam da 750 metre. 750 metre yeri 45 günde tamamlayacaklar. Böyle bir şey olabilir mi? yazık günah değil mi? bir de burası ana arter. Biz resmi yazışmalarımızı bugün itibariyle yaptık. Şu an yapılan bu kaldırım bizim için milli servet kaybıdır” şeklinde konuştu.

MÜSAADE ETMEYECEĞİM

Çalışmaların durdurulması için eylem yapacaklarını ifade eden Başkan Apacaık, şunları kaydetti:

“Kimse kusura bakmasın, Malatya’yla hiç alakası olmayan daire başkanları gelip de Malatya’nın kaderiyle oynamasına ben şahsen müsaade etmeyeceğim. Biz kaldırım yapılmasına karşı değiliz, kaldırımın bu kadar geniş yapılmasına karşıyız. 2,5 metre kaldırımın olması çok saçma. Bu kadar geniş bir kaldırım ileride trafik yoğunluğuna da neden olacak. Saniyede buradan 25 tane araç geçiyor. Bu kadar işlek bir yolun böyle daraltılmasına bir anlam veremiyorum. Cuma gününe kadar bunda bir çözüm olmazsa bütün izinlerimizi alarak pazartesi günü eylem yapacağız. Buranın çalışmasını durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yapacağımız bu eyleme de Malatya’daki bütün STK başkanlarını davet ediyorum.”













MUTLU SARIGÜL