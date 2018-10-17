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BELEDİYENİN BORÇ YÜKÜ ARTIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesinde 2018 yılında yapılan harcamaların zaman zaman yetersiz kalması nedeniyle borçlanmaya gidilmesine karar verildi. Belediyenin 611 milyon 404 bin 742 Türk Lirası borç yükü olduğu bildirilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a 98 milyon Türk Lirası borçlanma yetkisi verilmesi dikkat çekti...

BELEDİYENİN BORÇ YÜKÜ ARTIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesinde 2018 yılında yapılan harcamaların zaman zaman yetersiz kalması nedeniyle borçlanmaya gidilmesine karar verildi. Belediyenin 611 milyon 404 bin 742 Türk Lirası borç yükü olduğu bildirilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a 98 milyon Türk Lirası borçlanma yetkisi verilmesi dikkat çekti...

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:56
BELEDİYENİN BORÇ YÜKÜ ARTIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısını, Meclis Başkanı Hasan Göğüs başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda imar ağırlıklı maddeler görüşülerek karara bağlandı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi borçlanma yetkisi de kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekim Ayı Toplantısının ikinci oturumunu dün saat 14.00’te gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Göğüs’ün Başkanlığında yapılan Meclis Toplantısının ikinci oturumu tamamlandı. 10 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantının devamı niteliğinde olan ikinci oturumunda gündemdeki maddeler görüşüldü. İmar ağırlıklı gündem maddelerinin birçoğu ilgili komisyonlara havale edilirken, diğer maddeler ise görüşülerek karara bağlandı.

YAPILAR 7 KATA ÇIKACAK!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında Darende ilçesinde Heyiketeği Mahallesi 413 ada 8 nolu parselde yapılaşma koşulunun "Bitişik Nizam" 7 kat olarak değiştirilmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kabul edildi. Söz konusu parsel için uygulanan imar değişikliği ve yapılaşma koşulunun değiştirilmesi uygun görüldü. Buna göre sözü edilen bölgede yapılaşmalar 7 kata kadar çıkabilecek.

Yazıhan ilçesi Yeni Mahallesi, 167 ada 2 no'lu parsele "Spor tesis alanı" fonksiyonu verilmesini içeren, 1/1000 ölçekli uygulamam imar planı hakkında bir karar da verildi. Yapılan incelemede Yazıhan ilçesi Yeni Mahallesi'nde sözü edilen parselde "ata sporları atlı cirit spor kompleksi" kurulması amacıyla bahse konu olan parselin spor kompleksi yapılması kabul edildi.

HEKİMHAN BELEDİYESİNE BİLGİ VERİLMEMİŞ

Hekimhan ilçesi Karapınar Mahallesi'nde konut, park, yeşil alan fonksiyonu verilen 103 adet 3 no'lu parselin kuzeyindeki 101 ada 1 nolu parselin 4000 metre karesine eğitim alanı olması hakkındaki imar planı kabul edildi. Konuyla ilgili madde Mecliste görüşülürken, Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları, söz alarak konuyla ilgili kendilerine bilgi verilmediğini ifade etti. Millioğulları, "Hekimhan Belediyesi olarak, bu konu bize intikal etmedi” dedi. Konuyla ilgili Mecliste küçük bir tartışma yaşanırken, Hasan Göğüs, "Özel sektör eliyle bir şey yapılmadığına göre, sonuçta devlet kurumu olduğuna göre sorun yok” dedi.

MAŞTİ'YE GÜVENLİK KARARI

Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (MAŞTİ) özel güvenlik ve silah ihdası hakkında Mecliste görüşülen madde kabul edildi. MAŞTİ'de ihtiyaç duyulan birimlerde özel güvenlik görevlendirilecek.

BORÇ YÜKÜ 611 MİLYON 404 BİN 742 TÜRK LİRASI

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı mali yılı bütçesi ek ödenek konması konusundaki karar da Mecliste kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi borçlanma yetkisi ise kabul edilen diğer maddeler arasında. 2018 yılında yapılan harcamaların zaman zaman yetersiz kalması nedeniyle borçlanmaya karar verildiği bildirildi.

Hali hazırda belediyenin borç yükü 611 milyon 404 bin 742 Türk lirası olduğundan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a 98 milyon Türk lirası borçlanma yetkisi verildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Kasım Ayı Toplantısını 14 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 14.00’te yapmayı kararlaştırdı.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis ToplantısıBüyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
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