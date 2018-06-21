Belediyeler yapamazsa valiye gidecekler

Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş sıkıntılarını anlat. Şu anda berber ve kuaförlerin sıkıntısı olduğunu belirten Başkan Toptaş, Sıtmapınarı’nda erkek berberlerin, valilik arkasında berber ve kuaförlerin iç içe çalışma sorunu olduğunu söyledi.

SIKINTI YAŞIYORUZ

Belediyelerin bu konuda kendilerine yardımcı olmasını isteyen Başkan Toptaş, şunları kaydetti:

“Bizim bir çalışmamız var. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerine gideceğiz. Bir ekip kurmalarını isteyeceğiz ve bizim arkadaşlarımızı da ekibe dahil etmelerini isteyeceğiz. Bir sokak içerisine 3 erkek berber, bir kuaför gerekiyorsa verilsin ama aşırı derecede verilmesin taleplerinde bulunacağız. Çünkü bu durumda hem esnafımız sıkıntı yaşıyor hem oda olarak bizler de sıkıntı yaşamaktayız. Bu konu ile ilgili iyi bir çalışma yapıp belediye başkanlıklarının kapısını çalacağız. İnşallah belediyelerde bu konuda bizlere yardımcı olurlar. Şu an aşırı derecede bir tepki var. Esnaf arkadaşlarımız odayı arıyorlar, ‘Başkanım hemen bitişiğime bir berber ya da bayan kuaför salonu açtılar’ diyor. Şimdi düşününce, benim bitişiğime ya da karşımda başka bir iş yeri açıldığı zaman bende sıkıntı yaşayacağım, gelen arkadaşım da sıkıntı yaşayacak. Biz bu konu ile elimizden geleni yapacağız. İnşallah belediyelerden derdimize bir çare buluruz. Belediyelerden sonuç alamadığımız takdirde de, sıkıntılarımız Vali Bey ile paylaşacağız.”

VATANDAŞLAR HANGİSİNE GİDECEĞİNİ ŞAŞIRIYOR

Berberler arasındaki mesafe farkının korunmasını isteyen Başkan Toptaş, “Bulunduğunuz sokakta iki tane kuaför ya da berber olsa o esnaflar da iyi para kazanır ve geçimini sağlar. Ama siz şimdi oraya 10 tane erkek berberi ya da bayan kuaförü doldurursanız o esnafların hepsi iş yapamaz duruma gelir. Bizim istediğimizi ruhsat verin ama aralarında 300-500 metre mesafe varsa verin. 10 metre ara ile ruhsat verilirse orada bulunan esnaf ya da vatandaşta hangisine gideceğini şaşırıyor. Birine gitse diğeri küsecek, öbürüne gitse diğeri küsecek. Eminim o müşteri orada tıraş olmayıp başka bir mahalleye gidiyor. Bizi belediyelerden bu mesafe farkını korumalarını talep ediyoruz. Bu sorun Malatya’nın bütün mahallerinde yaşanmakta. Biz verilmesin demiyoruz ama ihtiyaç olduğu kadar verilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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