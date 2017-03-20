Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinin referandumdan evet çıkması için propaganda yapmalarının yasalara aykırı olduğunu belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Seçilmiş belediye başkanlarının, ‘hayır’ diyenlerin de vergileriyle ‘evet’ propagandası yapmaları etik midir?” diye sordu.

“298 SAYILI YASA ‘YASAK’ DİYOR”

Ağbaba açıklamasında “Malatya Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe olan Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerinin AKP’li başkanları referandum sürecinde Malatyalıların ‘evet’ oyu kullanmalarını sağlamak için ellerinden gelen tüm çabayı göstermekte, kamu kaynaklarını kullanarak propaganda çalışmalarını aralıksız sürdürmektedirler. 5 Aralık 2013 tarihli 28842 sayılı Resmi Gazete’de, 554 sayılı Yüksek Seçim Kurulu Kararları yayımlanmış, ilgili kararın J bendinde seçim sürecinde yapılmayacak işler kısmında 298 sayılı Kanuna atıfta bulunularak ‘Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, siyasi bir partinin lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyuna tesir etmek maksadıyla her türlü yayınlarda bulunmaları yasaktır’ şeklinde açıkça belediyelerin propaganda yapmalarının yasak olduğu belirtilmiştir. Buna rağmen, belediyeler kural ve kanun tanımaz şekilde çalışmalarına devam etmektedir” dedi.

SORU ÖNERGESİ…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’dan örnekler vererek devam etti. Konuyu TBMM gündemine taşıyan Veli Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi. Ağbaba önergesinde; “298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunda açıkça belirtilmesine rağmen AKP’li belediyelerin vatandaşların oyunu etkilemeye yönelik seçim propagandası yapmalarına ne zaman müdahale edilecektir? Malatya’da yaşanılanlar AKP’li belediyelerin kanun ve kural tanımadıklarının ispatı değil midir? Malatya Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyeleri bugüne kadar referandum için kaç liralık tanıtım ve reklam çalışması yapmışlardır? Ayrı ayrı hangi belediye, nereye, ne kadar harcama yapmıştır? Bayrak, branda, billboardlar için ödenen paralar hangi kaynaktan karşılanmaktadır? Belediye başkanları bu çalışmalar için kendi ceplerinden harcama yapmışlar mıdır? Seçilmiş belediye başkanlarının, ‘hayır’ diyenlerin de vergileriyle ‘evet’ propagandası yapmaları etik midir? Sürekli hak ve adaletten bahseden AKP’nin, haksız ve adaletsiz yürüttüğü seçim çalışmaları ne zamana kadar sürdürülecektir? 81 ilden 500 genç, 2 bakan ve AKP temsilcilerinin katılımıyla Malatya’da gerçekleştirilen etkinliğin maliyeti ne kadardır? Bu bedel Büyükşehir Belediyesi tarafından hangi ad altında karşılanmıştır?” sorularını yöneltti.

HABER MERKEZİ