23 Aralık 2017 Cumartesi

Belediye personeline eğitim semineri

Battalgazi Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği ile Battalgazi Belediye personeline yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim semineri tamamlandı. Sertifika töreninde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Belediye olarak hizmet içi eğitim seminerini çok önemsediklerini söyledi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:53
Belediye personeline eğitim semineri

Battalgazi Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği ile Battalgazi Belediye personeline yönelik Eğitimci Esen Egemen tarafından verilen 9 günlük hizmet içi eğitim semineri tamamlanarak, katılımcılara sertifikaları verildi. Bu kapsamda Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda sertifika töreni düzenlendi. Sertifika törenine, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Yardımcıları Zafer Kırçuval, Mustafa Sayın, Yaşar Karataş, Nevzat Aslan, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı. Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında, ‘Stratejik Plan Hazırlama, ‘Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi’, ‘Yaratıcı Düşünme ve Yeni Fikirler’ ve ‘Mobbing’ konusunda belediye personeline bilgiler verildi.

VİZYONLE ÇIKIŞ
Hizmet içi eğitim semineri sonrası düzenlenen sertifika töreninde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hizmet içi eğitim seminerinin önemine dikkat çekerek, “Hizmet içi eğitimi noktasındaki çalışmalar, yönetim becerileri, gelişmesi ve mobbing uygulamalarla ilgili hizmet içi faaliyetleri alanında bilgi sundular. Hakikaten hizmet içi eğitim faaliyetlerinin önemine inanan ve onu takdir eden, olmazsa olmaz diye değerlendiren biri olarak kendimi düşünüyorum. Bir çağdaş personel yönetimini değerlendirirken, personel alma işleminden, yani seçme işleminden başlayarak, ayrılma sürecini de takip edilmek üzere almadır, seçmedir, yerleştirmedir, bütünleştirmedir, kurumsallaşma, aidiyet oluşturulmasıdır. Çok süratli bir şekilde homojenleşme, aidiyet olgusunun oluşturulması ve belediyenin daha bir üst seviyeye vizyonel anlamda çıkması, yani Battalgazi’yi mazisine layık istikbale hazırlama noktasındaki aidiyet olgusunun gelişmesi, gerçekten takdire şayan, süratli bir şekilde gerçekleştiriliyor” ifadelerine yer verdi.

Eğitimci Esen Egemen ise, “Babamın memleketinde olduğum içi onun için ayrıca mutluyum. Dokuz gün burada her şey gerçekten çok güzeldi” diyerek, eğitim seminerine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından seminere katılan personele, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından sertifikaları verildi.

İHA

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