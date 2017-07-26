Yeşiltepe Seyran Mahallesi’nde yer alan Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Gedik Parkı’ndaki futbol sahası Allah’a emanet. Sahanın çevresindeki tel örgünün param parça olmasından dolayı rahatsızlıklarını dile getiren çevre sakinleri, ilgili belediyeden tel örgüleri değiştirmesini istediler.

TEL ÖRGÜ PARAMPARÇA

Seyran Mahallesi’nde 2 tane parkı olduğunu dile getiren Gülizar Aşçı isimli vatandaş, parkın birisinin biraz daha uzakta olduğunu söyledi. Aşçı, “Diğeri ise hemen yanı başımızdaki çocuk parkı. Çocuklarımızın gezebilecekleri, oynayabilecekleri bir alan yok bu park dışında. Bizler de bazen akşamları komşularımızla yürüyüş yapıyor, sonra gelip parkta oturarak sohbet ediyoruz. Ancak parkın içerisinde bulunan futbol sahası içler acısı bir vaziyette. Sahayı çevreleyen tel örgü param parça. Çocuklarımız toplanıp burada top oynuyorlar. Kale direğinin arka kısmında kalan alan tamamen param parça. Çocuklar top oynadıklarında top parçalanan bu kısımdan çıkıp, yola gidiyor. Ve işin kötü tarafı da belediye otobüsleri, araçlar Çevik Kuvvet yolunun kapalı olması dolayısıyla buradan gelip gidiyor. Ve bizler aile olarak çocuklarımızın herhangi bir kazaya kurban gitmesinden korkuyoruz. İlgililerin acilen bu tel örgüyü değiştirmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR BU SAHADA TOP OYNUYORLAR!

Yeşilyurt Belediyesi’nin park ve bahçeler konusunda ne kadar duyarlı bir belediye olduğunu vurgulayan Ahmet Akkaya isimli vatandaş ise, belediyenin bu parka duyarsız kalmayacağını düşündüklerini ifade etti. Akkaya, parkın tel örgüsünün uzan zamandan bu yana paramparça olduğunu savunarak, “Tel örgü uzun zamandan bu yana bu şekilde. Bir defa daha gazeteye çıktı ama şimdiye kadar harekete geçilmedi. Tel örgünün parçalanan kısmından değil top bir insan bile geçer. Çocuklar devamlı bu sahada top oynuyorlar. Başka futbol oynayacakları bir alan yok. Bunun için biz belediyemizden bu sahayı bir gözden geçirmesini, tellerinin değiştirmesini istiyoruz. Zaten Yeşilyurt Belediyesi’nin bu gibi konularda ne kadar duyarlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Belediyemiz bu parka da duyarsız kalmayacaktır” şeklinde konuştu.













MUTLU SARIGÜL