"Belediye olarak sosyal ve yatırım kurumları olarak koordinasyon içerisindeyiz"

Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kurumlar arası iletişimin önemine dikkat çekerek, “Bizler belediye olarak sosyal kurum ve yatırım kurumları olarak dayanışma ve koordinasyon içerisindeyiz. Projeler bazın da Fırat Kalkınma Ajansıyla yaptığımız projelerin ortak takipçisiyiz. Yeşilyurt Belediye başkanımızla Malatya’nın daha sağlıklı bir şehirleşme olgusuna ulaşması noktasına neler yapabilir, bu anlamda bilgi alışverişinde bulunmak ve bu noktada önemli bir ziyaret gerçekleştirdiler. Bu vesileyle Mehmet Çınar beyefendiye teşekkür ediyorum. Mehmet Çınar bey zaten bizim çok eskiden beri kıdemli dostumuz ve ailecek görüştüğümüz kadim dostumuz. Kendileri de bugün “gecikmiş ziyaret “dedi ama gecikmiş ziyaret değil. Neticede yoğun bir tempo olması sebebi ile geçtiğimiz 24 Haziran seçimlerden dolayısı da birkaç kere gelme fırsatı olmadı. Bugün bu ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Tekrardan hem Mehmet Çınar beyefendiye, hem Abdullvahap beye nezaketlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Vekili Abdulvahap Yoğunlu ise, “Fırat Kalkınma Ajansı olarak en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi de yerel yönetimlerimiz. Merkezimizin bulunduğu Malatya Büyükşehir içerisinde merkez belediyelerimizden bir tanesi olan Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Beyi ziyaret ettik. Bu arada Yeşilyurt Belediye Başkanımızda buradalar. Bizde Kalkınma Ajansı olarak gerek bölgemizi, gerek özelde ilimizi sosyal ve ekonomik alanda geliştirmeye yönelik, illerimizin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, yerel yönetimlerimizle ortak çalışıyoruz. Hem ilimizin yatırım ortamını geliştirmeye yönelik, ilimize sosyal donatılarını geliştirmeye yönelik elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gerek bilgi kaynağı ile ilgili teknik alan da kendilerine destek olarak, gerek mali alanda mali destek olarak, gerekse büyük projeleri birlikte geliştirme anlamında birlikte çalışarak bu ilin, bölgenin kalkınmasına yönelik birlikte çalışıyoruz inşallah. Bizde yerel yönetimlerimizin, belediye başkanlarımızın bu başarılı çalışmalarına ortak olabilirsek çok mutlu oluruz. Olacağız da. Bu anlamda ben sayın başkanlarıma saygılar sunuyorum ve her zaman birlikte çalışacağımızı da, kendilerinin yanında olduğumuzu ben ve personellerim olarak, çalışanlarımız olarak, iş arkadaşlarımız olarak, birlikte her konuda ajansımızın amaçları doğrultusunda çalışacağımızı bildirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, seçim döneminde Başkan Gürkan ve kendilerinin yoğun bir süreç yaşadıklarını belirterek, “Tabi seçim sürecinin aynı sürece denk gelmesi ve ardından festival, bayram süreci, ister istemez biraz ziyaretimizi geciktirdi ama gönüllerimiz bir, muhabbetimiz bir, sağ olsunlar kendileri özverili ve gayretli bir şekilde Battalgazi için çalışıyorlar. Bizde şehirdeki tek emsal belediyemiz ve merkez ilçe olmamız hasebiyle ortak birçok çalışma alanımız var. Özellikle Büyükşehir ile koordinasyon noktasında alt yapıyla ilgili çalışmalar noktasında beraber istişareler halinde çalışıyoruz ve bölgemizi kalkındırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Seçim sürecinde de çok yoğun bir şekilde gayret gösterdik. Onlar kendi ilçelerinde bizde kendi ilçemizde çalıştık. Özellikle de Ramazan olması hasebiyle çok yoğun çalışma zamanlarımız oldu. Bu süreçte göstermiş olduğu gayretten dolayı da ben kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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