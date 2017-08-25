25 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

Belediye kendi çimini üretiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’da bir ilki daha gerçekleştirdi. Başta orta refüjler olmak üzere yeşil alan ve parklarda kullanılan hazır rulo çimler, Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilmeye başlandı. Akçadağ ilçesi Ilıcak Mahallesi civarında ekimi yapılan Hazır Rulo Çim Üretim Tesisleri’nde çim kesimine de start verildi.

25 Ağustos 2017 Cuma 13:21
Belediye kendi çimini üretiyor

  Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden üretim yapmak amacıyla 300 dönümlük bir arazi kiralandı. Kiralanan bu arazinin 40 dönümlük kısmına, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından çim ekimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından ekim ve bakım çalışmaları yapılan çimlerden istenilen verim alınarak, Ağustos ayında kesim aşamasına geldi. Akçadağ ilçesi Ilıcak Mahallesi civarında ekimi yapılan Hazır Rulo Çim Üretim Tesisleri’nde çim kesimine başlandı.

DÖŞENMEYE BAŞLANDI
  Malatya Büyükşehir Belediyesi, kendi ürettiği hazır rulo çimlerle bu alandaki çalışmalarını daha da ileri seviyelere götürmek için planlamalar yapıyor. Peyzaj düzenlemelerinde önemli bir yer tutan çimlendirme çalışmaları, üretilen hazır rulo çim uygulaması ile Malatya’daki yeşil alan miktarının daha da artırılması hedefleniyor. Ayrıca, üretilen hazır rulo çimin Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne 360 bin lira civarında katkı sağlayacağı kaydedildi. Kesimi yapılan hazır rulo çimler, ekilen alandan kesilerek, şehrin değişik yerlerine döşenmeye başlandı.

“KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ”
  Hazır rulo çim ekimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hasan Alıcı, bundan sonra peyzaj düzenlemelerinde kullandıkları çimleri, kendilerinin üreteceğini söyledi. TİGEM’den kiralanan araziye ilkbaharda çim ekimi yaptıklarını kaydeden Alıcı, “Şu anda bunun ürünlerini alıyoruz. Bu alan 40-50 dönüm civarında. Hedefimiz, bundan sonra kendi çimimizi üretip, yeşillendirme ve peyzaj düzenleme alanlarımızda bu çimleri kullanmak” dedi.

HABER MERKEZİ
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