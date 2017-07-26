26 Temmuz 2017 Çarşamba

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Bektaş, basın mensuplarının bayramını kutladı

Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Alper Bektaş 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:04
Bektaş, basın mensuplarının bayramını kutladı

  Bektaş mesajında, “Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir. Görevini bu anlayışla, fedakârlıkla yürüten değerli basın mensuplarımız, her türlü övgü ve takdiri hak etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, sansürün kaldırılışının 106. yıl dönümünde; ilimiz basınına bu güne kadar olduğu gibi, bundan böyle de, ilkeli ve tarafsız bir anlayışla sürdüreceğine inanmaktayım. Yerel basın ülkemizde her zaman çok önemli bir yere sahiptir. Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen özveri ile çalışmalarını sürdüren değerli basın mensupları gerek ülkemizin gerekse yaşadıkları illerin kalkınmasında önemli paya sahiptir onların bizlere kattığı değerler yadsınamaz. Ayrıca Yerel basınımız demokrasiye her zaman sahip çıkmıştır. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarımızı göstermiş olduğu bu özverili çalışmalarından dolayı 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ
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