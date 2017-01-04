04 Ocak 2017 Çarşamba

Beklenen müjde geldi

Emeklilerin bekledikleri müjde sonunda geldi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresinin emeklilere konut yapması için geçen yıl girişimde bulunan ve 6 bin emeklinin ev sahibi olması için kayıt alan Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesinin çalışmaları boşa gitmedi.

04 Ocak 2017 Çarşamba 13:59
Beklenen müjde geldi


TOKİ Başkanının arsası hazır olan yerlere emekliler için konut yapımına başlanacağını söylediğini aktaran Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Tangüner, konutların yapımıyla ilgili kesin bir tarih verilemediğini söyledi.

ARSA TALEBİNDE BULUNMUŞTUK

Konutların kısa zamanda yapılacağını kaydeden Başkan Tangüner, “Genel Başkanımızla görüştüm. TOKİ Başkanı Mehmet Turan, arsası hazır olan yerlere emekliler için konut yapmaya başlayacaklarını söylemiş. Ama konuda kesin bir tarih verilmemiş. Biz arsa konusunda Milli Emlak’la da görüştük ve emekliler için yakın bir yere arsa talebinde bulunmuştuk. Eğer arsamız yakın yerde olmazsa ve eğer yol yapılacaksa uzak yer de olabilir. Bu yüzden arkadaşlara müjde vereceğiz. Konutlarımız kısa zamanda yapılacak. Açıklanan ve öncelikli iller arasında Malatya’da var. Bu konuda Milli Emlak’a arsanın temini için görüşeceğiz. Emeklilerimiz müsterih ve sabır olsunlar. Bu evler yapılıp teslim edilecek” diye konuştu. (FOTO: MUTLU SARIGÜL-İHA)

MUTLU SARIGÜL
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