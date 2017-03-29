Öğretmenlerin yıllardır beklediği açıklama Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan geldi. Bakan Yılmaz’ın, “Öğretmenimize ilave hak vermek, özlük haklarını iyileştirmek istiyoruz. Gerek başöğretmen, gerek uzman öğretmenlik yoluyla da diğer öğretmenlerden bir adım öne çıkanın mali haklarını iyileştirelim diye bir çalışmamız var” açıklamasını değerlendiren EKSEN Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Kenan Akdoğan, BUSABAH’a konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın; ‘Uzman öğretmenlik sınavı yapılacak, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik uygulaması hayata geçirilerek öğretmenlerin özlük haklarında iyileştirmeler yapılacak’ diye bir açıklama yaptığını dile getiren Başkan Akdoğan, bu açıklamanın öğretmenlerin yıllardır beklediği bir açıklama olduğunu söyledi.

10 YILDIR BU SINAV YAPILMADI

Bu açıklamayı öğretmenlerin özlük hakları bakımından olumlu bulduklarını dile getiren Başkan Akdoğan, “En son yaklaşık 10 sene önce öğretmenlik kariyer sınavı açılmış, burada başarılı olan öğretmenlerimiz uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarını almışlardı. Yapılan bu açıklamayı da öğretmenlerimizin özlük hakları bakımından olumlu buluyoruz. Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınav Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinde ‘Kariyer basamaklarında yükselme sınavı yılda bir defa olmak üzere ÖSYM’ce yapılır’ denilse de yaklaşık 10 yıldır bu sınav ne yazık ki yapılmamış, bu sınava başvurmak isteyen öğretmenlerimiz mağdur olmuştur. Sınavın yapıldığı yaklaşık 10 senelik tarihten bu yana sınavı kazanan öğretmenlerimiz bu unvanları almış ve hak ettikleri unvan tazminatını da düzenli bir şekilde almaktadırlar” ifadelerini kullandı.

SIRALAMA, PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE OLACAK

Uzman ve başöğretmen kadrolarının yükseltilerek öğretmen adaylarının belirleneceğini ifade eden Akdoğan, “Aynı yönetmeliğin 8. maddesine göre uzman öğretmen olabilmek için öğretmenlikte adaylık süreci hariç 7 yıl, Başöğretmen olabilmek için ise uzman öğretmenlikte en az 6 yıl kıdemi bulunma şartı aranmaktadır. Yine aynı yönetmeliğe göre illerde sınav komisyonları oluşturulacak ve yapılacak sınav ve değerlendirme sürecinden sonra uzman öğretmen ve başöğretmen kadrolarına yükseltilecek öğretmen adayları belirlenecektir. Fakat tezli yüksek lisans yapanlar ve başvuru şartlarını taşıyanlar yapılacak yazılı sınavdan muaf olacaklardır. Yine yapılacak olan değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak alanlara göre uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik bakımından sınavdan muaf olanlar ve olmayanlar için ayrı ayrı olmak üzere puan üstünlüğüne göre il başarı sıralaması oluşturulup bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne bu sıralama gönderilecektir” diye konuştu.

60 PUAN ALMAK GEREKLİ

“Yapılacak olan yazılı sınav 4 konu üzerinde temellendirilecektir” diyen Başkan Akdoğan, şunları kaydetti:

“1. Türkçe, 2. genel kültür, 3. pedagojik formasyon, 4. Milli Eğitim Mevzuatı, eğitim yönetimi ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgilerden oluşmaktadır. Yazılı sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak gereklidir. 60 puan alan adaylar ise il değerlendirme komisyonlarına alınacaktır. Bu komisyonlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden olmak üzere puanın yüzde 10’unu kıdem, yüzde 20’sini eğitim (Hizmetiçi, Lisansüstü) yüzde 10’unu etkinlikler ve yüzde 50’sini de yazılı sınav puanı oluşturacaktır. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe hak kazanan adaylar kontenjan dâhilinde Türkiye geneli başarı sıralamasına göre tespit edilecektir. Biz bu sınavda objektif unsurlara göre kariyerde yükselme yapılmasını bekliyoruz. İnşallah öğretmenlerimiz hak ettikleri bu unvanları alırlar.”

MUTLU SARIGÜL