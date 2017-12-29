7 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan Umumi Servisçiler Odası’nın başkanlık seçimi için adaylarda yavaş yavaş belli oldu. Şahsi sosyal medya hesabında aday olduğunu açıklayan şimdiki Başkan Mesut İnce’nin ardında dün de esnaf Hasan Bedir, bir otelde Umumi Servisçiler Odası’na başkan adayı olduğunu açıkladı.

2000 yılından bu yana servis işletmeciliği yapmakta olduğunu ifade eden Bedir, Aynı zamanda 2002 yılından beri servis taşıma firması işlettiğini söyledi.

İSTİŞAREYE VURGU

Başkan olması takdirde yapacağı hizmetlere de değinen Bedir, “İstişare etmeden hiç bir şeye onay vermeyeceğime söz veriyorum. Odamıza veya şoförler odasına kayıtlı olan S plaka, M plaka ve J plaka olan esnaflarımıza ayrım yaptırmayacağım. Valilik, belediye, emniyet, jandarma, milli eğitim, esnaf odaları, esnaf kefalet kooperatifi ile önce istişare ederek tüm servis ve hatlı minibüslerin haklarını savunacağım. Yani S plaka, M plaka ve J plakaları için ayrım yapmayacağım. S plakalar için yarım hakkımız olması için mücadele edim gereken kurumlarla görüşeceğim. Korsanlarla kanunlar çerçevesinde mücadele edeceğim, hele fabrikaların plakasız servislerini sizlerin desteğiyle, bitireceğime söz veriyorum. Okullarda ayrım yapmadan devlet okulu, özel okulları bir tutarak yüzde 8 en fazla yüzde 10 aldıracağım ve hatta sizler destek verirseniz özel okullarda servis esnafından sorumlu firmaya aidat aldırmayacak. Her bir servis aracımız için 3 servis sözü veriyorum, bireysel servisler dâhil tüm servis araçlarını çektiği bölgelerini hata çevirmek için mücadele edeceğim” diye konuştu.

AİDATLARI AZAMİYE DÜŞÜRECEĞİM

İhtiyaç olana kadar S plaka verdirmeyeceklerini kaydeden Bedir, “Araçlarımıza takılan kameraları tek bir yerden 3 bin 500 TL’ye değil ihaleyle katılan firmalara vereceğim isteyen her firmada veya istediği markayı alabilecek. S plakası için S plakası ihtiyacı olana kadar S plakası verdirmeyeceğiz. Servis araçlarımızın, merkeze girmelerini, bazı sokakların tek yön olduğundan tek yönlerin değişmesi için uğraşacağım, belediyeye verdiğimiz aidatları azamisine düşüreceğim. İlçelere giden öğrenci veya personellerimizi, ilçe plakalarının taşımaları için UKOME kararı çıkarmaya çalışmağım, ancak ilçe plakaların merkezde servis yapmalarımda engelleyeceğim. Okul servisi yapan servislerimizin 9 ay üzerinden almasını sağlayacağım ve her bir öğrenci velisiyle sözleşme yaptıracağım. Servis ücretlerinin fiyat listesini ekim ayında değil ağustos ayında açıklayacağım UKOME kararıyla. Öğrenci servisini, personel servisi, yapan firmalarla istişare ederek, firma ismi, okul logosu, fabrika logosu, yazdırmayacağım ve oluşum sağlayacağım” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL