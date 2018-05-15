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Bedenin şifası olan oruç…

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ramazan dolayısı ile yayınladığı mesajında, “Rahmetiyle, hikmetiyle, bereketiyle on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i bir kez daha karşılamanın; ruhun gıdası, bedenin şifası olan oruçlarımızı tutabilecek olmanın eşsiz heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Bedenin şifası olan oruç…

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ramazan dolayısı ile yayınladığı mesajında, “Rahmetiyle, hikmetiyle, bereketiyle on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i bir kez daha karşılamanın; ruhun gıdası, bedenin şifası olan oruçlarımızı tutabilecek olmanın eşsiz heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

15 Mayıs 2018 Salı 17:57
Bedenin şifası olan oruç…

Çalık, mesajının devamında, “Kalpler oruçla hassaslaşır, insan oruçla başkalarını düşünmeye bir adım daha yaklaşır, paylaşma en çok oruçla anlam kazanır. Ramazan ayı Rabbimizin bizlere lütfettiği, ibadetlerimizi arttırmamız için tayin ettiği mübarek bir aydır. İşte bu mübarek ayda maalesef bugün Kudüs’te yaşanan zalimlik, sadece Müslüman Filistin Halkı’nın değil tüm Ümmet-i Muhammed’in üstüne kara bulut gibi çökmüş, insanlığın vicdanında derin yaralar açmıştır. İnsanlığın kadim şehri, İslam’ın ilk kıblesi Kudüs; hak, adalet ve hakkaniyet ile hiçbir şekilde bağdaşmayan, uluslararası hukuku çiğneyen, yürekleri kanatan bir saldırganlık ile işgal edilmekte, Filistin Halkı’na alçakça bir vahşet uygulanmaktadır. Durum böyleyken Filistin’de yaşanan trajediye asla sessiz kalmadık, kalamayız. Öyle ki Kudüs’te yaşananlar sadece Müslüman coğrafyasını değil tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir konudur.  Bugün bu barbarlık karşısında dillere vurulan mühür dünyayı vicdan katline sürüklemekte, zorbalara cesaret vermekte, küresel barışı linç etmektedir. Unutulmamalıdır ki zalime merhamet, mazluma ihanettir! Artık Müslümanlar olarak birleşmenin, ümmet bilinci ve iman kardeşliği ile hareket etmenin tam vaktidir! Uhuvvet idrakı ve azmiyle birlik ve beraberliğimize balta vuran fitnecilere imkân vermeyelim” sözlerini kaydetti. 

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
Ak PartiMalatyaÖznur Çalık
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