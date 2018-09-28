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Bedellide rakamlar 557 bini buldu

Bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısının 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 215 bin 970 kişi olduğu açıklandı.

Bedellide rakamlar 557 bini buldu

Bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısının 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 215 bin 970 kişi olduğu açıklandı.

28 Eylül 2018 Cuma 10:36
Bedellide rakamlar 557 bini buldu

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel müdürlüğü tarafından yapılan üçüncü celp dönemi açıklamasında, 27 Eylül tarihi itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısının 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 215 bin 970 kişi olduğu belirtildi.

Üçüncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgilerinin www.turkiye.gov.tr adresinde yayımlandığı, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan Malatya’da da bedelli askerlikten yararlanan birçok kişinin olduğu belirtiliyor.

İHA

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Bedelli AskerlikBaşvuran Yükümlü Sayısı
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