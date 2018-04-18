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Bedelli Askerlikte Yeni Gelişme

"Bedelli askerlik ne zaman çıkacak?" sorusunun cevabı hemen hemen her gün merak ediliyor. Bedelli Askerlik Konusunda Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Selma Yazıcı'nın attığı tweet bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bedelli Askerlikte Yeni Gelişme

"Bedelli askerlik ne zaman çıkacak?" sorusunun cevabı hemen hemen her gün merak ediliyor. Bedelli Askerlik Konusunda Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Selma Yazıcı'nın attığı tweet bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:48
Bedelli Askerlikte Yeni Gelişme

Yazıcı'nın, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı açıklamasından üç gün önce “Siyasetin bir adabı olmalı. Seçim kazanmak göz boyamayla olmaz. Verilen vaatlerin içi boş olmamalı. AK Parti hükümetleri şimdiye kadar ne dediyse yaptı. Üstelik bir tarafta dış güçlerin bir tarafta içteki hainlere ve terör belalarına rağmen” mesajını paylaşmıştı.   Yazıcı, Bedelli Askerlik Konusunda Soru Yağmuruna Tutuldu

ERDOĞAN DA FARKINDA 

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yazıcı, bedelli için Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü söyleyerek "Cumhurbaşkanımızla tekrar konuştum, elçiye zeval olmaz dedim. İsteğinizi ve siteminizi ilettim. Cumhurbaşkanımız söz vermedim ama durumun farkındayım dedi. Binali Bey'le konuşalım değerlendirme yapalım gerekirse gündeme alırız dedi. Bunu böyle yazayım mı dedim, yaz dedi. Yani yok demedi" ifadelerini kullanmıştı.

SİNEM HATUN TAVUT - busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 18.04.2018 11:53
Anahtar Kelimeler:
Bedelli AskerlikBedelli Askerlik Ne Zaman çıkacakSelma Yazıcı
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