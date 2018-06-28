Bedelli askerlikte yaş sınırı 26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalarına başlanan bedelli askerlik, yaş ve ücret kriterleriyle bir kez daha gündemde. Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler, seçim öncesi konuyu sık sık sosyal medyada gündeme taşımışlardı. Peki, bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne kadar olacak? İşte, bedellide yaş ve ücret iddiası…

BUGÜNE KADAR BEŞ KEZ BEDELLİ ÇIKARILDI

Bugüne kadar tam 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlki 1987 yılında, ardından 1992’de uygulanan bedelli 1999’da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak 2014’te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.

MALATYALILAR BEDELLİ ASKERLİĞE SICAK BAKIYOR

Konuyla ilgili Malatyalıların görüşünü aldık.Vatandaş bedelli askerliğin zaman zaman bir ihtiyaç haline geldiğini belirtti.

Ali Demirtaş isimli vatandaş, bedelli askerliğin okuyan gençler için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, “Okuyan gençler için güzel bir imkan,evlenmek isteyen, iş kurmak isteyenler bekliyorlardı. Kimisi evli askerlik yapmamış, çocuğu var, onlar için iyi bir imkan ama gelirini şehit ailelerine ve savunmaya harcasınlar daha da anlamlı olur. Hayırlı olsun” dedi.

Aysel Yıldırım adlı vatandaş da, “Benimde oğlum üniversitede okuyor. Akademisyen olmak istiyor. Doktora yapmak istiyor, eğitim hayatını bölmek istemediği için bedelli askerliği düşünüyoruz. Çok iyi oldu. Yerinde bir karar oldu. Hükümetimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik ise bedelli askerliğin iyi bir imkan olduğunu belirterek, “Kimisi askere gidecek, geride ailesine bakacak kimi kimsesi yok karara kara düşünüyor, iyi bir imkan hayırlı olsun” dedi.

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