Bedelli Askerlikte Son Durum?

2018 BEDELLİ ASKERLİKTE SON DURUM NEDİR? BEDELLİ ASKERLİK SEÇİMDEN ÖNCE ÇIKAR MI?

Pek çok nedenden ötürü askeri birliğe katılım sağlayamayan kişiler tarafından erken seçim kararının öncesinde sosyal medya platformları üzerinden Bedelli Askerlik kampanyası başlatıldı. Milyonlarca asker adayı sosyal medyada hükümetten bedelli askerliğin gelmesi yönünde rica ve taleplerini dile getiriyorlar. Bu doğrultuda vatani görevini yerine getirme husunda problem yaşayan kişiler, büyük umutlar biriktirerek bekleyişini sürdürdükleri bedelli askerliğin gelmesi için harekete geçti. Bu sayede Türkiye'nin erken seçim kararı almasının üzerine başlatılan sosyal medya kampanyaları neticesinde bedelli askerlik konusu yeniden gündemin merkezine yerleşti. Sosyal medyada bedelli askerliğin gelmesini dört gözle beklediklerini ve bedelli askerliğin gelmesi durumunda ekonomiye can vereceğini ifade ediyorlar. Bedelli Askerlik konusuna ilişkin henüz hükümet kanadında kesin ve net bir açıklama gerçekleştirilmedi. Ancak en son Başbakan Binali Yıldırım tarafından bedelli askerlik hakkında ''Bedelli askerlik gündemimizde yok'' şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI!

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika açıklaması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bedelli askerlik konusuna yönelik, "Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam" şeklinde ifadelere yer verdi.

2018 BEDELLİ ASKERLİK GELİYOR MU?

Başbakan Binali Yıldırım tarafından bedelli askerlik konusuna ilişkin önemli açıklamalar gerçekleştirildi. Başbakan Yıldırım, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz bir yandan bedelli bu istismar edilecek bir konu gibi görünüyor. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir.’’ şeklinde ifadelere yer verdi.

FİKRİ IŞIK BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA AÇIKLAMASI...

Başbakan Yardımcı Fikri Işık tarafından, Başbakan Binali Yıldırım’ın bedelli askerlik konusuna ilişkin açıklaması mercek altına alındı. Fikri Işık; "Bizim hepimizin farklı düşüncesi olabilir, ama Sayın Başbakanımız bu konuya 'müspet bakıyorum' dedikten sonra hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir. Bu konuda hükümetimizin yaptığı değerlendirme sonucunda cumhurbaşkanımızın gıyasetinde alınacak karar, hepimiz için geçerli bir karar olacaktır" sözlerini kaydetti.

MAHİR ÜNAL BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA AÇIKLAMASI...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da bedelli askerlik hakkında açıklamalar gerçekleştirdi. Mahir Ünal; “Dün Başbakanımıza bu konuda kişisel görüşünü sordu arkadaşlar; Başbakanımız da ‘Bu konuda benim düşüncem müsbet’ dedi. Yani Başbakanımız, bizim gündemimizde bir düzenleme, çalışma var gibi bir ifade kullanmadı. Yani kişisel fikrini beyan etti. Peki bizim gündemimizde böyle bir düzenleme var mı? Şu anda bizim gündemimizde bedelli askerlikle ilgili bir düzenleme yok.” şeklinde ifadelere yer verdi.

BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?

Devletin bedelli askerlik yapılmasına karar vereceği dönemde; asker adaylarının zorunlu askerlik hizmetini, gerekli şartları sağladığı ve belirlenen ücretin ödenmesi yoluyla vatani görevinin yapılmış sayılması olarak tanımlanmaktadır. Bu sayede vatandaşlar nakit bedelini ödediği takdirde, askerlik hizmetini tamamlamış olacaktır. Para karşılığında yani dövizle yararlanılan bedelli askerlik uygulaması, ordunun ve devletin ihtiyaçlarının karşılanması ve bireylerin işlerini kaybetmemeleri esasına dayanarak çıkarılmaktadır.

KİMLER BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR?

Bedelli askerlik yapabilmenin iki farklı alternatifi bulunmaktadır. Bunları inceleyecek olursak;

1.ALTERNATİF: 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.

2.ALTERNATİF: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

TÜRKİYE’DE BEDELLİ ASKERLİK UYGULAMASI GEÇMİŞİ…

Cumhuriyet tarihinde 10 kez bedelli askerlik çıkartılmıştır. En son; 1987, 1992, 1999 yıllarında yapılmıştır.

17 Ağustos 1999 tarihinde çıkartılan bedelli askerlik uygulaması Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çıkartılmıştır.

2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte, 30 yaşından gün almış ve 30 bin TL tutar ödeyen kişiler askerlik vazifesini yerine getirmiş sayılmışlardır. Yasa kapsamında 21 günlük temel askeri eğitimden de muaf tutulmuşlardır.

2 Aralık 2014 tarihinde ise 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların 18 bin TL karşılığında bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilmişleridir. Aşağıdaki tabloda yıllara göre bedelli askerlik ve bundan faydalanan kişi sayısı verilmiştir.

Kaynak : haber7.com