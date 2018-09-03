Bedelli askerlikte kötü haber

Ankara'da çalıştığı özel firmadan askerlik sebebiyle istifa eden genç, 6 aylık kısa dönem askerlik sonrası iş yeri sahibinin kapısını çaldı. Patronun 'Seni alamayız' açıklamasıyla sarsılan genç, soluğu Ankara 10. İş Mahkemesi'nde aldı. Mahkeme, askerlik sebebiyle ayrıldığı iş yerine kabul edilmeyen gencin işe iadesine hükmetti. Patronun kararı temyiz etmesiyle devreye giren Yargıtay, mahkeme hükmünü bozdu. Bozma kararı üzerine davayı yeniden değerlendiren İş Mahkemesi, ilk kararında direnince bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Kurul, İş Kanunu'ndaki şu ifadelere dikkat çekerek mahkeme kararını bozdu:

"Askerlik dönüşü işe alınmayan işçi İş Kanunu'nun 18 vd. hükümlerine dayanarak işe iade davası açamaz. İşveren işe başlatmaz ise, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat öder. Askerlik dönüşü işe alınmayan işçi İş Kanununun 18 vd. hükümlerine dayanarak işe iade davası açamaz. İş güvencesinden yararlanamaz. Çünkü, iş akdi askerlik sebebiyle sona erdirilmiştir, muvazzaf askerlik döneminde iş akdi askıda değildir ve bu durumda askerlik dönüşü mevcut olmayan iş akdinin işveren tarafından feshinden söz edilemez.

Askeri veya kanuni bir ödevi biten eski işçilerle iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyen, şartları bulunduğu hâlde onları işe almayan işveren hakkında idari para cezası değil, tazminat yaptırımı öngörülmüştür. Gerçekten de Kanun'un 31. maddesinin dördüncü fıkrasına göre aranan şartlar bulunduğu hâlde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder."

İŞE İADE DAVASI AÇAMAYACAKLAR

Yargıtay'ın emsal kararından yıllık izin alamayıp da işten istifa eden bedelli askerler de yararlanamayacak. Milli Savunma Bakanlığı verilerine göre bedelli askerlik için 357 bin kişi müracaatta bulundu. Hukukçular, Yargıtay'ın son kararıyla birlikte iş yerinden askerlik sebebiyle istifa edenlerin dönüşte işe alınmamaları halinde işe iade davası açamayacaklarını dile getirdi. busabahmalatya.com