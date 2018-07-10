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'Bedelli askerlik'te son durum

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik ile ilgili, “Meclis açıldığında bu konu ele alınacak” dedi. Yıldırım, “Sıradan bir bedelli çıkartmak derdimize derman olmayacak. Askere alınmama işi onların kabahati değil. Bizim buna çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz var” dedi.

'Bedelli askerlik'te son durum

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik ile ilgili, “Meclis açıldığında bu konu ele alınacak” dedi. Yıldırım, “Sıradan bir bedelli çıkartmak derdimize derman olmayacak. Askere alınmama işi onların kabahati değil. Bizim buna çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz var” dedi.

10 Temmuz 2018 Salı 10:54
'Bedelli askerlik'te son durum

Bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, “O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok. Benim düşüncem çok daha radikal, bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. O konuda bir çalışma yapılıyor. Çalışmalar yapılacak ve bir rapor ortaya çıkacak. O rapora göre biz de hareket edeceğiz. Zaten bizim profesyonel askerliğe geçiş başladı. Terörle mücadeledeki operasyonlara silah altına alınan askerler götürülmüyor. Buradaki esas olan yığılmanın gelecek yıllara artarak devam etmemesini sağlayacak bir çalışma. Sıradan bir bedelli çıkartmak derdimize derman olmayacak. Askere alınmama işi onların kabahati değil. Bizim buna çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz var. Meclis açıldığında bu konu ele alınacak. Meclis tatilinden sonraki dönemde ele alınacak konulardan bir tanesi” ifadelerini kullandı.

İHA

Son Güncelleme: 10.07.2018 10:56
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımSon Durum
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