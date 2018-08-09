BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMELERİ PTT’DEN YAPILABİLİYOR

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), Muhasebat Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında bedelli askerlikle ilgili tahsilat işlemlerine başladı. 15 bin TL olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı tek seferde tahsil ediliyor.

Söz konusu ödemeler, Türkiye’nin dört bir yanındaki PTT işyerlerinden “e-Tahsilat” uygulaması aracılığıyla online olarak gerçekleştirilebiliyor.

Bedelli askerlik tahsilat işlemleri 3 Kasım 2018 tarihinde sona erecek. (Bülten)