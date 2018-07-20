Bedelli askerlik kredisi faizi ne kadar olacak?

Bedelli askerlik için yaş 25, bedel 15 bin TL olarak açıklandıktan sonra vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri kredi faiz oranları oldu. 12 ay vadeyle kredi çekenler 17 bin lira, 48 ay vadeyle kredi çekenler ise 23 bin 472 lira olarak geri ödeyecek.

BEDELLİ KREDİSİ HESAPLAMASI

Kamu bankalarından ihtiyaç kredisi veya tüketici kredisi çekerek ödenecek bedelli tutarında geri ödeme seçenekleri şu şekilde:

“12 ay vade ile alındığında, Kredi: 15 bin TL,vade: 12 ay,faiz: yüzde 1,67,aylık: 1.419 TL,toplam: 17.016 TL.24 ay vade ile alındığında,kredi: 15 bin TL,vade: 24 ay,faiz: yüzde 1,67,aylık: 793 TL,toplam: 19.032 TL.36 ay vade ile alındığında, kredi: 15 bin TL, vade: 36 ay, faiz: Yüzde 1,67, aylık: 589 TL, toplam: 21.204 TL.48 ay vade ile alındığında, kredi: 15 bin TL, vade: 48 ay, faiz: Yüzde 1,67, aylık: 489, toplam: 23.472 TL.” busabahmalatya.com