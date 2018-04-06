BEDELLİ ASKERLİK İÇİN KİM NE DEDİ?

Siyasilerin geçtiğimiz yıllardan bu yana bedelli askerlik konusunda çeşitli açıklamaları, değerlendirmeleri bulunuyor. Bu değerlendirmeler etrafında gelişen toplumsal yargılar, zaman zaman siyasi kararlarda da etkiliyor. . Geçmişten günümüze bedelli askerlikle ilgili kim neler dedi, neler konuştu?

DOĞU PERİNÇEK: ''KÜRESELLEŞME PROGRAMININ ORDUSU''

Kendisi Türkiye'de üzerinde en çok soru işaretleri bırakan bir siyasetçisi. 2011'de yayınlanan bir köşe yazısında bedelli askerlikle ilgili ''küreselleşme programının ordusu'' şeklinde bir ibarede bulunmuş, profesyonel ordu, özel ordu, zorunlu askerliğin kaldırılması, askerliğin 6 aya indirilmesi, bedelli askerlik vb. olası değişikliklerin ''genel askerlik sistemini ortadan kaldırmaya yönelik planlar'' olarak değerlendirmişti. O dönemde bedelli askerlikle ilgili en sert siyasi duruş, Doğu Perinçek'ten gelmişti.

DOĞU PERİNÇEK:''HALKI BÖLER''

Aradan 3 yıl geçmiş, Doğu Perinçek'in bedelli askerlik konusundaki düşünceleri değişmemişti. Oysa siyasi yaşamı boyunca değişken bir siyasi duruş benimsemesi gözlerden kaçmamıştı. İşçi PartisiAdana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısındabedelli askerlik uygulaması hakkında gelen soru üzerine uygulamanın fakir, zengin ayrımı yaratarak halkı bölen, ülkenin genel askerlik sistemini çökerten bir uygulama olduğunu belirtmişti.

DEVLET BAHÇELİ: ''VATANDAŞLARIN İSTEĞİNE KAYITSIZ KALINAMAZ''

Bahçeli, o dönem yaptığı makul açıklamayla herkesi şaşırtmıştı. ''Askerlik süresi savunma ihtiyacına göre yeniden belirlenmelidir'' şeklinde konuşan Bahçeli, ''Askerlik çağını geçmiş vatandaşlarımızın isteğini kayıtsız kalmak çok makul olmayacaktır." diyerek bedelli askerlik uygulamasına yeşil ışık yakmış ancak ''Askerliğin bedeli yoktur.'' demeyi de ihmal etmemişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ''BİZ BUNLARI RAHAT ÇÖZERİZ''

Cumhurbaşkanı 2011'de uygulanan bedelli askerlik yasası öncesinde de çelişkili açıklamalar yapmış, sonrasında bedelli askerlik yasası gelmişti. 2017'de gerçekleşen referandumun hemen öncesinde ''Tutturmuşlar bir askerlik meselesi... Denizi geçip heralde derede boğulacak halimiz yok... Biz bunları rahat çözeriz. Asıl mesele seçilme hakkının verilmesi... Hiç kimse merak etmesin, askerlik konusunda da kararı pazar günü siz veriyorsunuz, siz!'' diyerek bedelli askerlik konusunda yeşil ışık yakmış, referandumun kazanılması halinde uygulamanın geçerli olacağını işaret etmişti.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: ''BÖYLE BİR ŞEY YOK''

AKP'nin referandum öncesinde bedelli askerlik konusuna ilişkin olumlu demeçler vermesi, halkta büyük beklentiler uyandırmıştı. Bu nedenle medya tarafından sıklıkla bedelli askerlik sorularının yöneltildiği AKP'li siyasetçiler, konuya ilişkin bilgi vermekten kaçınmayı tercih ediyorlardı. 4 Haziran'da gündemdeki farklı konular nedeniyle gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldırım, bedelli askerlik sorusuna ilişkin ''Böyle bir şey yok. Bizim programımızda, Hükümetin gündeminde bedelliyle ilgili bir konu yok. Çünkü şu anda terörle amansız bir mücadele içindeyiz.'' şeklinde konuştu.

CUMURBAŞKANI ERDOĞAN: ''GÜNDEMDE YOK, DEDİKODUSU VAR''

13 Haziran'da referandum sonrası AKP Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan"Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var" diyerek bu konuda yoğun bir talepte bulunan vatandaşları hayal kırıklığına uğratmıştı. Erdoğan'ın referandumdan sonra bu şekilde bir açıklama yapması ilginç bir şekilde medyada pek yer bulamadı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ: ''BEDELLİ ASKERLİK SÖZ KONUSU

DEĞİL''

Nurettin Canikli, gelen sorular üzerine bedelli askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 22 Kasım 2017'de konuya ilişkin ''Şu anda hükümetimizin gündeminde bedelli askerlik söz konusu değil. Vakti gelen kardeşlerimiz, yükümlülükleri çerçevesinde bu görevlerini ifa etsinler. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde, mücadeleye zarar verebilecek bir düzenleme yapılması söz konusu değil, doğru da değil'' şeklinde konuştu. Ancak bu açıklama bedelli askerlik konusunda talepte bulunan gençleri tatmin etmemişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: ''ŞU ANDA BÖYLE BİR ŞEY GÜNDEMİMİZDE YOK.”

4 Ocak'ta düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'a bedelli askerlikle ilgili soru gelmişti. Kalın konuyla ilgili ''Ben Cumhurbaşkanımızın söylediğini aynen tekrar edeyim burada; şu anda böyle bir şey gündemimizde yok.” şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER: ''BUNLARIN BEDELLİ ASKERLİKLE İŞLERİ BİTTİ''

İyi Parti Çankaya Genel Başkanlığı açılışında konuşan Meral Akşener ''Kaç zamandır bedelli askerlik çıkmıyor. Neden? Çünkü bunların bedelli ile işleri bitti. Kendi çocuklarını kurtardılar.'' şeklinde konuştu. Bu açıklama bedelli askerliğe ilişkin yapılan ve doğrudan hükümete yöneltilen en sert açıklamalardan biriydi. Meral Akşener tarafından yapılan bu açıklamaya iktidar cenahından herhangi bir cevap gelmedi.

Kaynak : Milli Gazete