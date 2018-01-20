BEDELLİ ASKERLİK GELİYOR MU?

Milyonlarca vatandaş bedelli askerliğin gelmesini bekliyor. bu konuda hükümet yetkilerinden olumlu bir adım beklentisi söz konusu.

vATANDAŞ BEDELLİ ASKERLİK ÇIKSIN İSTİYOR

TBMM Dilekçe Komisyonuna, bedelli askerlik için yasal düzenleme yapılması amacıyla binlerce başvuru yapıldı.Dilekçelerde, bedelli askerliğin bir milyon genci ilgilendirdiği belirtilerek, bedelli askerlik için yasa çıkarılması talep edildi.

KALIN’DA AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bedelli askerlik ile ilgili sorulan bir soruya da "Şu anda öyle bir şey gündemimizde yok" diyerek cevap vermişti.

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