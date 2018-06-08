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Bebek ölümleri azaldı

Malatya'da bebek ölüm hızı 2017 yılında binde 9,2 ile Türkiye ortalaması ile aynı düzeyde gerçekleşti ve geçen yıla (binde 10,8) göre azaldı.

Bebek ölümleri azaldı

Malatya'da bebek ölüm hızı 2017 yılında binde 9,2 ile Türkiye ortalaması ile aynı düzeyde gerçekleşti ve geçen yıla (binde 10,8) göre azaldı.

08 Haziran 2018 Cuma 10:23
Bebek ölümleri azaldı

2016 yılında 422 bin 726 vefat ederken, 2017 yılında bu oran yüzde 0,7 artarak 425 bin 781 kişi oldu. Ölenlerin yüzde 54,7’sini erkekler, yüzde 45,3’ünü kadınlar oluşturuyor. Malatya’da ise kaba ölüm hızı binde 5,6 oldu. bölge illerine baktığımızda Elazığ’da kaba ölüm hızı binde 5,6; Bingöl’de kaba ölüm hızı binde 4; Tunceli’de kaba ölüm hızı binde 7,1 oldu.

MALATYA'DA BEBEK ÖLÜMLERİ

Malatya'da bebek ölüm hızı 2017 yılında binde 9,2 ile Türkiye ortalaması ile aynı düzeyde gerçekleşti ve geçen yıla (binde 10,8) göre azaldı. 2017 yılı bebek ölüm hızlarına göre Malatya 81 il içerisinde 38. sırada yer aldı.

TÜRKİYEDE ÖLÜM ORANLARI

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2017 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 5,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2017 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düştü.

BEBEK ÖLÜMÜ

Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün 2017 yılı ölüm istatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre 2017 yılında Türkiye'de bebek ölüm hızı binde 9,2 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bebek ölüm hızı geçen yıla (binde 9,9) göre azaldı.

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 9,2 OLDU

Bebek ölüm sayısı, 2016 yılında 13 bin 6 iken 2017 yılında 11 bin 849 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2016 yılında binde 9,9 iken 2017 yılında binde 9,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2017 yılında bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü düştü.

BU İLLERDE YÜKSEK

Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 17,2 ile Kilis oldu. Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2017 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 17,2 ile Kilis oldu. Bu ili binde 16,7 ile Hakkari, binde 14,9 ile Muş ve binde 14,4 ile Şanlıurfa izledi.

BU İLLERDE DÜŞTÜ

Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 4,6 ile Çankırı oldu. Bu ili binde 5,2 ile Eskişehir ve Karabük, binde 5,3 ile Amasya izledi.

ÖLÜMLÜ İNTİHAR SAYISI AZALDI

Ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2016 yılında 3 bin 193 iken 2017 yılında yüzde 3,9 azalarak 3 bin 69 kişi oldu. İntihar edenlerin yüzde 77,2’sini erkekler, yüzde 22,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

KABA İNTİHAR HIZI DÜŞTÜ

Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2016 yılında yüz binde 4,03 iken 2017 yılında yüz binde 3,82’ye düştü. Diğer bir ifade ile 2017 yılında her yüz bin kişiden yaklaşık dördü intihar etti.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 08.06.2018 12:34
Anahtar Kelimeler:
Bebek ölüm HızıMalatya
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