Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesine bir tepki de Büyük Birlik Partisi (BBP) Malatya İl Teşkilatında geldi. Parti Binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına İl Teşkilat yöneticileri katıldı. Basın açıklamasını İl Başkan Yardımcısı Kazım Küllü yaptı.

Kudüs’ün Müslümanlar için sıradan bir şehir olmadığını belirten Küllü, Kudüs’ün tüm Müslümanlar için kutsal bir şehir olduğunu söyledi.

KUDÜS KUTSAL BİR ŞEHİRDİR

“Kudüs’e saldırmaları bir anlamda dinimize karşı bir saldırı olduğu için bizler bu uğurda ölmeye hazırız. ABD, Arap devletlerini para ve silahla avutup Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ediyor” diyen Küllü, “Daha önce bildiğiniz gibi Gazze’de, Kudüs’te, Arakan’da ve dünyanın birçok yerinde şehit edilen kardeşlerimiz vardı, öncelikle onları rahmetle anmak istiyorum. Halen Gazze İsrail Ordusu tarafından bombalanmaktadır. Türkiye’de vatanı uğruna canlarını seve seve veren başta kurucu başkanımız rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kudüs birçok peygambere ev sahipliği yapmış olması nedeniyle kutsal bir şehirdir. Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa da Kudüs’te olmasından dolayı Müslümanların başkentidir. Peygamberimiz (s.a.v)’in Mescid-i Aksa’dan miraca çıkmıştır ve bu yüzden Kudüs bu anlamda bizim için kutsal bir şehirdir. Kudüs, Filistin devletinin başkentidir. Kudüs, Müslümanlar için sıradan bir şehir değildir, bütün Müslümanlar için kutsaldır. Osmanlı Devleti Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya çok büyük önem vermiştir, bununla birlikte Filistin’in kurucusu Yaser Arafat, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu ve birçok siyasetçi de Kudüs’e büyük önem vermişlerdir” şeklinde konuştu.

DÜNYADA SINIRLARI BELLİ OLMAYAN TEK ÜLKE İSRAİL’DİR

Ölmeye ve öldürmeye daima hazır olduklarını vurgulayan Küllü, konuşmasına şöyle devam etti:

“Müslümanlar kutsal olan üç şey için ölür veya öldürür. Birincisi, bizim açımızdan Kudüs’e saldırmaları bir anlamda dinimize karşı bir saldırı olduğu için bizler bu uğurda ölmeye hazırız. İkincisi kişi vatanı için ölür, içerden veya dışarıdan milletimize kast edilecek saldırılar olursa yine aynı şekilde saldıranlara karşı direnmeye, ölmeye ve öldürmeye her zaman hazırız. Büyük Birlik Partisi olarak hiçbir tereddüdümüz yoktur. Üçüncüsü ise namusu için ölür insan. Namusumuza her hangi bir saldırı olduğu zaman yine her zaman ki gibi Namusumuzu müdafaa etmek için gözümüzü kırpmadan canımızı ortaya koyabiliriz. 1950 yılından beri Siyonist İsrail, Filistin topraklarında Müslüman kanı dökmekte ve bir türlü doymamaktadır. Dünyada sınırları belli olmayan tek ülke İsrail’dir, Diğer Ülkelerin sınırları önceden çizilmiştir. İsrail’in ise sınırları çizilmemiştir. Her geçen gün sınırlarını genişletmek ve Müslümanları katletmekte veya sürgün etmektedir. Diğer taraftan Gazze’yi bombalayıp taş üstünde taş bırakmamış ve binlerce masum insanı katletmiştir. Gazze yıllardır abluka altındadır, insanlar açlık ve yokluk can çekişmektedir. Arap birliği ve BM’den sadece kınama mesajları yayınlanmakta, İsrail’e her hangi bir ceza dahi verilmemektedir. ABD silah hibe etmeye devam ediyor. Arap Birliği denilen kurumun birlik kavramından yakından uzaktan bir alakası yoktur, ancak kendi halkına v mezhep kavgasında kullanılmak üzere ABD’den silah alma, ABD ile dost olma yarışındalar. Böyle bir Müslümanlığı anlamakta zorluk çekiyorum.”

YAZIKLAR OLSUN

ABD’nin bu tavrına sessiz kalan Arap ülkelerine de tepki gösteren Küllü, “ABD, Arap devletlerini para ve silahla avutup Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ediyor. Arap ülkeleri mahcup bir şekilde böyle yapmayın demekle kalıyor, biz ise buna sadece yazıklar olsun diyebiliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatının amacı belli idi, şu anda dönemin başkanlığını Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanının bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki hafta İslam İşbirliği Teşkilatını toplantıya çağırdığını söyledi ama yine de somut bir adım atılacağından çok umutlu değiliz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak dinimize, kutsal değerlerimize, vatanımıza yönelebilecek her türlü şer odaklarının karşısında dik durmaya ve gerekirse kanımızın son damlasına kadar savaşmaya hazırız. Devletlerimizi yönetenlerden, bizi bu konularda sonuna kadar güvenebilirler. Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici’nin konuşmaları takip edildiğinde bu konularda ne kadar hassas olduğu anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’Yİ KARIŞTIRMAK İSTEDİ, TUTMADI

Küllü, “Geçen yıl Genel Başkanımız Kudüs’e gittiği zaman İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştır ve 4 gün sorgulamanın ardından serbest bırakılmıştır. ABD ne yapmak istiyor, ABD; İsrail’i Ermenistan ile birleştirmek ve Ortadoğu ile bağlantısını kesip Gazze gibi tecrit etmek istiyor. ABD, Büyük Ortadoğu projesini gerçekleştirmek istiyor. 1970-1980 yılları arasında Asala Ermeni Devletini Kurup, Türk Diplomatlarını katlediyordu ve Türkiye’yi karıştırmak istedi, tutmadı. Türkiye’de sağ sol deyip insanalar birbirine düşürdü, daha sonra 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştirdi o oyun da tutmadı. 1980’de PKK Terör Örgütünü kurup Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini Türkiye’den koparmak istedi, o oyun da tutmadı” ifadelerinde de bulundu.

MUTLU SARIGÜL